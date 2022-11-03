. Burcu Biricik, eşiyle fotoğrafını yayınladı

'Camdaki Kız' adlı dizide 'Nalan İpekoğlu Koroğlu' karakterini canlandırarak herkesi kendisine hayran bırakan ünlü oyuncu Burcu Biricik, bu kez sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.Güzel oyuncu, 2016 yılında nikah masasına oturduğu eşi Emre Yetkin ile çekildiği kareyi Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı.Güzel oyuncunun eşi Emre Yetkin'i gören takipçileri, yaptıkları yorumlar ile dikkat çekti. Biricik'in bir takipçisi, "Böylesine güzel bir kadının yanında eli yüzü düzgün, yumurta topuk ayakkabı, elde tespih, blazer yelek beyaz gömlek giymeyen normal bir insan gördüm." yorumunda bulundu.