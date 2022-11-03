. Banu Alkan'ın 5 yıla kadar hapsi isteniyor!
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Banu Alkan'ın 5 yıla kadar hapsi isteniyor!

'Afrodit' lakaplı Banu Alkan’ın seslendirdiği 'Beyaz Orkide' isimli şarkının nakaratındaki sesin kendisine ait olduğunu söyleyen Nicole Peachey, ünlü sanatçıdan şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporlarıyla sesin Peachey’e ait olduğunun tespit edildi. Kendi sesiymiş gibi playback yaptığı ortaya çıkan Banu Alkan hakkında 'manevi veya mali haklara tecavüz' suçundan hapis istemiyle dava açıldı.

Ekleme: 3.11.2022 - 01:47 Güncelleme: 3.11.2022 - 01:48 / Editör: Ozge Selin
Şarkıcı Nicelo Peachey (Nicole Rona), avukatı aracılığıyla Fikri Sınai Haklar Soruşturma Bürosu’na verdiği dilekçede, 9 yıl önce deneme ses okuması yaptığını belirtti. Ancak bu kaydın izni dışında üzerine okuma yapılarak Banu Alkan tarafından ‘Beyaz Orkide’ ismindeki şarkı ile piyasaya sürüldüğünü iddia etti.

"KENDİ SESİYMİŞ GİBİ PLAYBACK YAPTI"

Peachey’in avukatı İlyas Geyik, savcılığa verdiği dilekçede, “Kamuoyunca 'Afrodit' lakabıyla, sinemada ise Banu Alkan ismiyle bilinen maruf sanatçı kanserlerde, televizyon kanallarında ve özel gecelerde söylediği eserde nakarat ve özel okuma kısmı müvekkilime ait sesi izinsiz olarak kullanarak kendi sesiymiş gibi seslendirmekte ve playback yapmaktadır” ifadelerini kullandı.

Banu Alkan'ın 5 yıla kadar hapsi isteniyor!

BİLİRKİŞİ: SES BANU ALKAN’A AİT DEĞİL

Şikayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında ilk olarak söz konusu şarkı, müzik bilirkişisine gönderildi. Bilirkişiden gelen rapora göre Beyaz Orkide isimli şarkının, “Beyaz beyaz orkidem deli miyim sanki ben aşkından alev alev yanıyorum orkidem” sözlerinin geçtiği nakarat bölümünde sesin Banu Alkan’a ait olmadığı tespit edildi. Ancak raporda söz konusu sesin müştekiye ait olup olmadığının ispat edilmesi için müşteki tarafından yapılan ses kaydına ihtiyaç olduğuna değinildi.

Raporun ardından bu kez müşteki Nicelo Peachey’in ses kaydı alınarak şarkı yeniden bilirkişiye gönderildi. Gelen ikinci raporda da şarkının nakarat kısmındaki sesin Nicelo Peachey’e ait olduğu tespit edildi.

5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Alınan raporların ardından Banu Alkan hakkında 'Manevi veya mali haklara tecavüz' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede Banu Alkan’ın ikamet adresinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde olduğu, polis tarafından ifadesinin alınması için arandığı ancak kendisinin ifade vermek için gelmediği belirtildi.

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