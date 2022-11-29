. Ziynet Sali'nin son hali!

Ziynet Sali yeni şarkısının tanıtımı için fotoğraf çektirdi. Sali, ''Çok yakında güzel haberlerim var.'' dedi.''Estetikyok'' diyorSali, paylaştığı fotoğraflarda bugüne denk hep benzetildiği Jeniffer Lopez'in görüntüsünden oldukça uzaklaşmıştı. Daha önce estetik iddialarını yalanlayan ve hiç estetiği olmadığını söyleyen Sali, son haliyle sosyal medyada gündem oldu.Sali, 'Yıllardır Lopez benzetmesi yapılıyor. Hatta birçok çekimimizde bu benzetmeden kaçmaya çalışıyorum.Bunu lütfen ukalalık olarak almayın. Jennifer Lopez'i sanatçı kimliği ile çok beğenen birisi değilim. Sahne şovları derseniz harika ama sanat noktasında çok beğenmiyorum.' demişti.