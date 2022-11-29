. Sıla'nın babası Şükrü Gençoğlu son yolculuğuna uğurlandı!
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Sıla'nın babası Şükrü Gençoğlu son yolculuğuna uğurlandı!

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, yaklaşık bir ay önce geçirdiği beyin kanamasının ardından dün tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden babası Şükrü Gençoğlu'nu (73), İzmir'de kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurladı. Oyuncu İlker Kaleli, sevgilisini acılı gününde yalnız bırakmadı.

Ekleme: 29.11.2022 - 21:33 Güncelleme: 29.11.2022 - 21:34 / Editör: Ozge Selin
Sıla Gençoğlu'nun 73 yaşındaki babası Şükrü Gençoğlu, bir ay önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle İzmir'deki özel bir hastanede tedavi görüyordu. Dün hayatını kaybeden şarkıcının babası için bugün Alsancak Hocazade Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine; Şükrü Gençoğlu'nun kızı Sıla Gençoğlu, eşi Ömür Gençoğlu ve sevenlerinin yanı sıra şarkıcının sevgilisi İlker Kaleli de katıldı. Sıla, cenazede taziyeleri kabul etti.

Şükrü Gençoğlu'nun cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Urla İskele Mezarlığı Aile Kabristanı'nda toprağa verildi.

'BABAMA YAZDIM ONU'

Sıla, geçtiğimiz yıllarda babasının doğum gününü kutlamasıyla sosyal medyada gündem olmuştu. 'Yeter' adlı şarkısını babası için yazdığını belirten Gençoğlu, mutlu aile pozunu yayınlamıştı. Şarkıcı, söz konusu paylaşımına, 'Başımı omzuna yasladım, kötü günler geçti diye başlar; Yeter. Hah işte, babama yazdım onu. Doğum günün kutlu olsun canım babam. Seni çok seviyorum. Parti başlasın' notunu düşmüştü.

'CANIM BABAM VE BEN'

Ünlü şarkıcı, çocukluk yıllarında çekilen bu fotoğrafa ise 'Canım babam ve ben. Tüm babalara, baba adaylarına, heveslilere, babacanlara. Bir de özlemini çektiklerimize. Her güne, hayata bir baş selamı, iyi pazarlar' mesajını yazmıştı.

SILA'YA SÜRPRİZ YAPMIŞTI

Geçtiğimiz ağustos ayında Didim'de konser hazırlığında olan Sıla'ya babası Şükrü Gençoğlu sürpriz yapmıştı. Sıla, 'Babam da sürpriz yapıp, soundcheck'i bastığına göre bu akşam fırtına gibi geçecek' demişti.

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