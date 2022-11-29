. Mustafa Ceceli’nin ailesine hırsızlık şoku!
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Beyaz Gazete
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Mustafa Ceceli’nin ailesine hırsızlık şoku!

Büyükçekmece’de şarkıcı Mustafa Ceceli’nin ailesine ait kuyumcu dükkanı kimliği belirsiz şahıslar tarafından soyuldu. Yaklaşık 2.5 milyon TL'lik altın çalan hırsızlar kayıplara karıştı.

Ekleme: 29.11.2022 - 21:26 Güncelleme: 29.11.2022 - 21:28 / Editör: Ozge Selin
Olay, dün sabah 04.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz dört şahıs, sanatçı Mustafa Ceceli’nin ailesine ait olan kuyumcu dükkanına girdi. Kapalı olan dükkan kapısını levye ile açan şüpheliler, dakikalar içinde tezgahta bulunan altınları çalarak kayıplara karıştı.

Alarm sesini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu emniyet güçlerine bildirdi. Olay sonrası ihbar üzerine kuyumcuya polis ekipleri sevk edilirken, yaklaşık 2.5 milyon TL'lik altın çalındığı öğrenildi.

Mustafa Ceceli’nin ailesine hırsızlık şoku!

Olay yeri inceleme ekipleri, dükkana gelerek çalışma yaparken emniyet güçlerinin hırsızlık ile ilgili incelemesi devam ediyor.

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