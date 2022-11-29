. Konya'daki barınaktan yavru köpek sahiplendi!
  • USD: 18,61 - 18,65
  • EURO: 19,31 - 19,35
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Konya'daki barınaktan yavru köpek sahiplendi!

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki vahşet görüntülerinin ardından barınaktan bir köpeği sahiplendiğini duyurdu.

Ekleme: 29.11.2022 - 21:43 Güncelleme: 29.11.2022 - 21:45 / Editör: Ozge Selin
Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu görüntüler sosyal medyada infial yaratmıştı. Olay sırasında orada bulunan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği, sorumluların tamamının da işten çıkarıldığı bildirilmişti. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli tutuklanmıştı.

Türkiye'nin dört bir yanından hayvanseverler barınak önüne gelerek yaşanan katliama tepki göstermişti.

Konya'daki barınaktan yavru köpek sahiplendi!

'ADI EKMEK OLABİLİR'

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki iki aylık bir köpeği sahiplendiğini duyurdu. Bilic, paylaştığı bu fotoğrafa, 'Adı ekmek olabilir seviyor belli ki' notunu düştü.
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
İsveç PKK'ya yönelik adımlarını hızlandırdı! Terör yasası yazdan önce uygulanacak!
CHP'li belediyelerdeki 'terör iltisaklı' personellerle ilgili dosyalar başsavcılığa teslim edildi!
Cumhurbaşkanlığı YİK toplantısı sonrası açıklama! Türkiye Yüzyılı vurgusu
Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili bomba kulis! 'O isimler elendi' dedi ve açıkladı!: Yüzde 99 belli
Suriye'de PKK/YPG ile devriyelerini azaltan ABD: Pençe-Kılıç Harekatı nedeniyle kaygılıyız
Stoltenberg açıkladı! 'Ukrayna'da barışı sağlamanın en iyi yolu askeri destek!'
NATO'dan Türkiye ile dayanışma mesajı...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika koronavirüs vaka açıklaması! 'Büyük bir artış beklenmiyor'
DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur tutuklandı!
Bakan Koca “Çok yakında' diyerek duyurdu! '15 bin 537 tıbbi sekreter alınacak'
Son dakika: İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın kardeşi tutuklandı!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan sözleşmeli personele kadro açıklaması
Şentop'tan Türkiye'yi eleştirmeye kalkanlara ders niteliğinde cevap: 'ABD orada ne arıyor?' dendiğini duymadım
Emin Akbaşoğlu: EYT en geç 2023 yılı başında yasalaşacak
Başkan Erdoğan duyurdu: Turizm geliri bakımından ülkemizin zirve noktasını yaşıyoruz.
Odunpazarı hayvan barınağında dehşet görüntüler
Fondaş medyanın ‘Barış Elçisi Demirtaş’ algısı ellerinde patladı!
TSK’nın Suriye ve Irak'ta planladığı kara harekatı HDP’ye korku saldı
ABD'li Forbes'tan 'Kızılelma ve TCG Anadolu'ya övgüler: Türkiye dünyada bir ilki gerçekleştirecek
Sahte doktorun annesi konuştu: Hepsi mi yalan olur?

Sahte doktorun annesi konuştu: Hepsi mi yalan olur?

Meteorolojiden 47 ile yağış uyarısı yapıldı

Meteorolojiden 47 ile yağış uyarısı yapıldı

İrlanda'dan Facebook'a 265 milyon euro para cezası

İrlanda'dan Facebook'a 265 milyon euro para cezası

Araç sahiplerine peş peşe güzel haber: Motorine bir indirim daha geliyor

Araç sahiplerine peş peşe güzel haber: Motorine bir indirim daha geliyor

ÖTV müjdesi ikinci el araçlara da yansıdı: 30 bin TL indirim var

ÖTV müjdesi ikinci el araçlara da yansıdı: 30 bin TL indirim var

Düşmekten son anda kurtuldu: Sivas'ta 10 metrelik obruk

Düşmekten son anda kurtuldu: Sivas'ta 10 metrelik obruk