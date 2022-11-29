İrem Derici: Bir evim bile yok!

Ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medyadan takipçilerinin sorularına verdiği cevaplarla konuşulmaya devam ediyor.

Ünlü olmaya başladığı günden beri hem şarkılarıyla hem de açıklamalarıyla gündemden düşmeyen İrem Derici'nin şimdi de ev sahibi olmaması gündem oldu. İrem Derici, şimdi de Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla konuşuldu.



"İrem Derici'nin evi var mı?"



Bir sosyal medya kullanıcısının yazdığı, "İrem Derici ev aldı mı ya?" tweet'ini gören şarkıcı, kayıtsız kalamadı.



"Çar çur ettim"



Tweet'i atan kişiyi alıntılayarak cevap veren Derici, "Yok alamadım, çarçur ettim." diye yazdı.



Twitter'da 848 bin takipçisi olan ünlü ismin bu yanıtı, kısa sürede 2 bine yakın beğeni aldı.Takipçileri, Derici'nin bu mesajına; "848 bin civarinda takipçi var, ortalama 5 TL göndersek 4 milyon 250 bin civarı yapar. Güzel bir daire alır", "Senin de annen paranı gereksiz yere harcama diyor mu?" ve "Ev parasını kendine harcadın, taş gibi hatun oldun bak" gibi yorumlar yaptı.