. Burcu Kıratlı makyajsız fotoğrafını paylaştı!

Şarkıcı Sinan Akçıl ile iki kez nikâh masasına oturup boşanan, bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Burcu Kıratlı, makyajsız fotoğraflarını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Burcu Kıratlı da sıfır makyaj fotoğraf modasına uydu. Instagram'da takipçileri, 33 yaşındaki oyuncunun 180 binden fazla beğeni alan fotoğrafına övgüler yağdı."MAKYAJSIZ EN GÜZEL ÜNLÜ"Kıratlı hakkında "Prensesim", "Makyajsız en güzel ünlü", "Bebek suratlı Burcu, "Eşsiz gülüşüne aşığım", "Çok güzelsin", "Harika" ve "Makyajsız halin çok güzel" şeklinde yorumlar yapıldı.