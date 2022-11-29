. Asena yıllar sonra oynadı
  • USD: 18,61 - 18,64
  • EURO: 19,41 - 19,44
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Asena yıllar sonra oynadı

İbrahim Tatlıses'in İbo Show'daki dans performansıyla hafızalara kazınan oryantal Asena, uzun zaman sonra dans etti.

Ekleme: 29.11.2022 - 10:09 Güncelleme: 29.11.2022 - 10:22 / Editör: Ozge Selin
Kıvrak danslarıyla 90'lı yıllara damga vuran ve İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'un vazgeçilmezlerinden olan Asena, 2017 yılında Hasan Dere ile evlenmişti.

Nikah masasına oturduktan sonra kariyerine son veren Asena, eşiyle birlikte yurt dışında bir hayat sürmeye başlamıştı.

Yıllar sonra
Sektör değiştiren Asena, önceki akşam Hülya Avşar konserinde ortaya çıktı. Bir mekanda Avşar kızını izlemeye giden Asena, yıllar sonra bir ilke imza attı. Hülya Avşar'ın sahnesine çıkan ünlü isim, seyircilere oryantal dans yaptı.

Asena'nın son hali sosyal medyada çok konuşuldu.
Kılıçdaroğlu’nun sekreteri nezaket sınırlarını aşarak olay çıkardı
Bahçeli'den Suriye'nin kuzeyine kara harekatı mesajı: Teröristlerin alayı silindir gibi ezilmeli
Gökhan’ın hayatını Cumhurbaşkanı Erdoğan değiştirdi: O benim kahramanım
İBB bütçe görüşmelerinde Ekrem İmamoğlu'nun uykulu hali
İyi Partili İbrahim Özkan, İBB'nin bütçesi görüşülürken maç izledi
Libyalılar Türk doktorlara emanet: İlk hastane faaliyete geçti
Ukrayna için endişelendiren açıklama: Rusya silah olarak kullanacak
Bakanlık yapıyor İBB bakıyor! İstanbul'u geleceğe taşıyacak mega projeler
Açılışları Başkan Erdoğan yapacak! İşte Türkiye'ye çağ atlatacak dev eserler
6’lı masanın taslağı var ama adayı yok! 'Lider değil, emir eri arıyorlar'
İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıda yeni gelişme: Tutuklu sayısı 25’e yükseldi
Stoltenberg: Putin kışı Ukrayna'ya karşı silah olarak kullanmaya çalışıyor
Tevfik Göksu İBB'nin iflasın eşiğine geldiğini İmamoğlu'nun yüzüne söyledi! 'İnsan 'Engelleniyorum' diye dolaşmaya utanır'
Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş’ın Türkiye’ye iadesi reddedildi
Borç batağındaki İBB iflasın eşiğinde! Tevfik Göksu vahim tabloyu gözler önüne serdi!
Bakan Akar'dan Yunanistan'a net mesaj! 'Hakkımızı çiğnetmeyeceğiz'
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye teröristlerin yetişririlmesine, eğitilmesine müsaade etmeyecek!
Asgari ücrette takvim belirleniyor...
Başkan Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı!
Pençe-Kılıç Harekatı'na karşı çıkmıştı! Meral Akşener HDP'li baro başkanı Fatma Kalsen'i ağırladı!
İstanbul için kar tarihi verildi: İlk ciddi kış provası yapılacak

İstanbul için kar tarihi verildi: İlk ciddi kış provası yapılacak

500 milyon WhatsApp kullanıcısının numarası sızdırıldı

500 milyon WhatsApp kullanıcısının numarası sızdırıldı

Milyarlarca liralık maden bulundu: Türkiye'deki bir ili zengin edecek

Milyarlarca liralık maden bulundu: Türkiye'deki bir ili zengin edecek

Eski telefonların içinden altın çıkarıyor: Hepsi 14 ve 22 ayar değerinde

Eski telefonların içinden altın çıkarıyor: Hepsi 14 ve 22 ayar değerinde

Bir köylünün tarlasından çıktı: Değerini hiç kimse bilmiyordu yerini öğrenen bölgeye akın ediyor

Bir köylünün tarlasından çıktı: Değerini hiç kimse bilmiyordu yerini öğrenen bölgeye akın ediyor

Hitler'in bile akıl aldığı Baba Vanga'nın 2022 kehaneti tuttu! 2023 kehanetleri daha daha beter 'dünya karanlığa bürünecek'

Hitler'in bile akıl aldığı Baba Vanga'nın 2022 kehaneti tuttu! 2023 kehanetleri daha daha beter 'dünya karanlığa bürünecek'