. Yılmaz Morgül: Hande Erçel ile evlenmek isterdim!
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Yılmaz Morgül: Hande Erçel ile evlenmek isterdim!

Usta sanatçı Yılmaz Morgül, bugün konuk olduğu canlı yayında kendisinden 29 yaş küçük Hande Erçel'e adeta aşkını haykırdı. Erçel'i çok sevdiğini ve onu kimseyle kıyaslayamadığını belirten Morgül, "1997 yılında dünyada olsaydı onunla kesin evlenmek isterdim" ifadelerini kullandı. Morgül, daha önce de Yıldız Tilbe'yle evlenmek istediğini söylemişti.

Ekleme: 28.11.2022 - 22:24 Güncelleme: 28.11.2022 - 22:26 / Editör: Ozge Selin
Yılmaz Morgül'ün, Türkiye Kick Boks Şampiyonu Serdar Beyhatun'a gönderdiği mesajlar gündem olmuştu. Milli sporcu kendisine kalp gönderen Morgül'e şaşırdığını belli etmişti.

Bunun üzerine ünlü şarkıcı, 'Neden ben insan değil miyim etkilenemez miyim beğenemez miyim birini? Tamam bu suçsa seni beğenmek sana his olarak yakın bulmak özür dilerim. İlk kez birisine yazmak istemiştim bir daha yazmam çok üzüldüm' şeklinde sitemde bulunmuştu. Serdar Beyhatun, Yılmaz Morgül'ün mesajlarını Instagram hesabından 'Bu ney şimdi' notuyla paylaşmıştı.

Yılmaz Morgül: Hande Erçel ile evlenmek isterdim!

CANLI YAYINDA HANDE ERÇEL İTİRAFI

Türk sanat müziği sanatçısı Yılmaz Morgül, bugün 2. Sayfa programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Morgül, ünlü isimlerden en çok Hande Erçel'i beğendiğini söyledi.

'GİDER HEMEN EVLENME TEKLİFİ EDERDİM'

Hande Erçel'e hayran olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı sevgilisini şu sözlerle dile getirdi:

Ben yeni şöhret olduğumda Hande Erçel olsaydı onunla kesinlikle evlenmek isterdim. Gider hemen evlenme teklifi ederdim. Ben onu evlenilecek kız olarak görüyorum. Hem yetenekli hem güzel. Ona laf edenleri ve eleştirenleri gerçekten anlamıyorum.

Yılmaz Morgül: Hande Erçel ile evlenmek isterdim!

'EVLENSEYDİM ONU SEÇERDİM'

Morgül, geçtiğimiz aylarda Yıldız Tilbe'nin sahnesine konuk olmuştu. Morgül, meslektaşına övgüler yağdırmıştı:

Eğer evlenseydim ben onu seçerdim, kafamdaki tek insan Yıldız Tilbe. Sen hepimizin Yıldız'ısın. Türkiye seni çok seviyor, ben seni çok seviyorum, teksin. Dünya Emekçi Kadınlar Günü'n kutlu olsun.

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