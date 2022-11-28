. Uraz Kaygılaroğlu'ndan Melis İşiten paylaşımı...
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Uraz Kaygılaroğlu'ndan Melis İşiten paylaşımı...

'Baş Belası' tiyatro oyununu Çorum’da sahnelemelerinin ardından Samsun’a doğru hareket eden ekibi taşıyan minibüs, Merzifon'a bağlı Çaybaşı Köyü civarında önünde seyreden TIR'a arkadan çarpmıştı. Feci kazada minibüste bulunan 3 kişi hayatını kaybetmiş, Melis İşiten de dahil olmak üzere 8 kişi yaralanmıştı. Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, eski eşi ve kızı Ada'nın annesi Melis İşiten'le objektif karşısında poz verdi.

Ekleme: 28.11.2022 - 00:55 Güncelleme: 28.11.2022 - 00:59 / Editör: Ozge Selin
'Baş Belası' adlı tiyatro oyununun Karadeniz turnesi sırasında Merzifon'da geçirdikleri trafik kazasında tiyatrocuları taşıyan minibüsün bir TIR'a çarpması sonucu trafik kazası meydana gelmişti. Tolga Güleryüz, Burak Topçu ile Özgür Karataş hayatını kaybederken; Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci yaralanmıştı.

Melis İşiten ile 2014–2019 yılları arasında evli kalan ve Ada adında beş yaşında bir çocukları olan Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medya hesabından bir video yayınlamıştı.

'MELİS İLE İRTİBAT HALİNDEYİZ'

'Arayan soranlar genel bir cevap olsun' diyen ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullanmıştı:

Dün yaşanan trafik kazasından beri Melis ile irtibat halindeyiz. Çok korktuk. Çok feci bir kaza yaşadılar. Hayatını kaybeden arkadaşlarımız var. Melis'in durumu iyi, yaralı ama iyi. Değerlerinde sorun yok, hiçbir hayati tehlikesi yok, kalıcı bir şey yok. Ceyhun iyi, ufak tefek yaraları var tabii ki. Sergen'in durumu biraz daha ağır.

Uraz Kaygılaroğlu'ndan Melis İşiten paylaşımı...

Kazanın ardından eski eşinin sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Uraz Kaygılaroğlu'ndan yeni bir paylaşım daha geldi.

'ŞÜKÜR ANI'

İşiten ve kızı Ada ile birlikte objektif karşısında poz veren Kaygılaroğlu, çekildikleri fotoğrafı 'Şükür anı' notuyla yayınladı.

Uraz Kaygılaroğlu'ndan Melis İşiten paylaşımı...

'BENİM İÇİN ENDİŞELENMEYİN'

Öte yandan ambulans uçakla İstanbul'a ameliyat olmaya gelen Sergen Deveci, 'Sevginizi kısacık sürede gayet derinden hissettim. İkinci baharımın geriye kalan kısmında hep buna, bu sevgiye layık olmaya çalışacağım. Kaybettiğimiz canlarımıza, arkadaşlarımıza, dostlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Sağlıklı günlerde görüşmemiz dileklerimle lütfen benim için endişelenmeyin' mesajını yazmıştı.

Uraz Kaygılaroğlu'ndan Melis İşiten paylaşımı...

'GÖZLERİMİ KAPATIYORUM O ANI YAŞIYORUM'

Kazada ekip arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Ceyhun Fersoy, evinde çekilen bir fotoğrafı duygusal notla paylaştı. Fersoy paylaşımında şunları ifade etmişti:

Nerden başlasam, nasıl anlatsam bilemiyorum… Gözlerimi kapatıyorum o anı yaşıyorum, açıyorum gerçek olmadığını düşünüyorum… Sanki filmin içinde bir sahneyi oynamış gibiydik, haykırmak isyan etmek istemiyorum, çünkü 3 değerli arkadaşımız bunu istemezdi… Çok değerli yol arkadaşlarımı kaybetmenin üzüntüsünü tarif edemem, Allah düşmanımın başına vermesin… Şimdi ayağa kalkma zamanı… Güçlenip daha iyi olmalıyız, olacağız… Sizlerin sevgisi ve dualarıyla ayaktayız, bu kadar sevildiğimi bilmiyordum… Arayan, mesaj atan herkese sevgiler… Hepinize tek tek teşekkür ediyorum ve sarılıyorum, iyi ki varsınız. Üç değerli dostlarımız için bu bayrağı devralıp yolumuza devam edeceğiz… Onlara ihanet etmeyeceğiz…

Uraz Kaygılaroğlu'ndan Melis İşiten paylaşımı...

'KAYBETTİKLERİMİZ İÇİN HER GÜN DAHA İYİ OLACAĞIZ'

Melis İşiten ise şunları söylemişti; 'Kaybettiklerimiz için her gün daha iyi olacağız. Sevginize bin şükür.'

Uraz Kaygılaroğlu'ndan Melis İşiten paylaşımı...

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