. Umut Evirgen'den şoke eden fotoğraf!
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Umut Evirgen'den şoke eden fotoğraf!

Çapkın işletmeci Umut Evirgen, aşk yaşadığını ‘Arkadaşız’ diye yalanladığı Farah Zeynep Abdullah’la bir fotoğraf paylaştı. Evirgen, güzel oyuncuya aşk dolu bakışlar attığı karesinde ‘Sevdik sevdalandık’ şarkısından alıntılar yaptı.

Ekleme: 28.11.2022 - 09:58 Güncelleme: 28.11.2022 - 10:02 / Editör: Ozge Selin
Daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi ünlü isimlerle birlikte olan işletmeci Umut Evirgen'in adı son olarak oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile aşk iddialarına karıştı.

Tüm yazı Sarıkaya ile geçirdikten sonra güzel oyuncuyla Eylül'de ayrılan Evirgen, vakit kaybetmedi. Kalabalık aşk listesine bu kez de Abdullah'ı ekleyen ünlü işletmeci, önceki gece yaptığı paylaşımla adeta ilan-ı aşk eder gibiydi. Haklarında çıkan aşk haberlerini sürekli yalanlayan ikiliden Umut Evirgen, Farah Zeynep Abdullah ile işlettiği mekanından paylaştığı kareye "Çok eski bir hikaye bu, kimin umrunda" diye yazdı.

HAYRAN BAKIŞLAR FIRLATTI

Evirgen'in Reyhan Karaca'nın 'Sevdik Sevdalandık' şarkısından alıntı yaparak yayınladığı fotoğrafta güzel oyuncuya hayran hayran bakması da dikkatlerden kaçmadı. Bu arada Umut Evirgen, Serenay Sarıkaya ile ilişkisini de ilk başlarda "Arkadaşız" diyerek yalanlamıştı. Farah Zeynep Abdullah da Evirgen'le çıkan aşk haberleri için "Çok iyi arkadaşız" yorumu yapmıştı. Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen, aşk iddialarını aylarca inkar edip sonra da böyle paylaşım yapmıştı.

Umut Evirgen'in bu paylaşımı, sosyal medyayı salladı.

Umut Evirgen'den şoke eden fotoğraf!





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