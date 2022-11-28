Sıla'nın acı günü!
Ünlü şarkıcı Sıla'nın babası Şükrü Gençoğlu hayatını kaybetti. Gençoğlu'nun 3 hafta önce beyin kanaması geçirdiği biliniyordu.
Ünlü şarkıcı Sıla acı haberle sarsıldı.
3 hafta önce İzmir'de beyin kanaması geçiren baba Şükrü Gençoğlu'nun bugün hakkın rahmetine kavuştuğu öğrenildi.
Önceki akşam Kayseri'de konser veren Sıla acı haber karşısında yıkılırken; Şükrü Gençoğlu'nun cenaze törenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
3 hafta önce İzmir'de beyin kanaması geçiren baba Şükrü Gençoğlu'nun bugün hakkın rahmetine kavuştuğu öğrenildi.
Önceki akşam Kayseri'de konser veren Sıla acı haber karşısında yıkılırken; Şükrü Gençoğlu'nun cenaze törenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.