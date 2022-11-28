. Sıla'nın acı günü!
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Sıla'nın acı günü!

Ünlü şarkıcı Sıla'nın babası Şükrü Gençoğlu hayatını kaybetti. Gençoğlu'nun 3 hafta önce beyin kanaması geçirdiği biliniyordu.

Ekleme: 28.11.2022 - 12:59 Güncelleme: 28.11.2022 - 13:05 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Sıla acı haberle sarsıldı.

3 hafta önce İzmir'de beyin kanaması geçiren baba Şükrü Gençoğlu'nun bugün hakkın rahmetine kavuştuğu öğrenildi. 

Önceki akşam Kayseri'de konser veren Sıla acı haber karşısında yıkılırken; Şükrü Gençoğlu'nun cenaze törenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Sıla'nın acı günü!


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