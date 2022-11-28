. Seda Bakan'dan mevlit açıklaması
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Seda Bakan'dan mevlit açıklaması

Kızları Ela ve Leyla'ya mevlit okutan ünlü oyuncu Seda Bakan'dan samimi bir açıklama geldi.

Ekleme: 28.11.2022 - 09:25 Güncelleme: 28.11.2022 - 09:26 / Editör: Ozge Selin
2014 yılında müzisyen Ali Erel ile nikah masasına oturan oyuncu Seda Bakan, ilk çocuğu Leyla'yı 2019'da kucağına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Bakan, iki ay önce de Ela'ya kavuşarak ikinci kez anne olmuştu.

"Bittim gözün aydın"
Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan ünlü oyuncu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Seda Bakan, kızıyla birlikte yer aldığı fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Gönderisine esprili bir not düşen Bakan, "Bittim gözün aydın" şarkısını kendime armağan ediyorum" dedi. Seda Bakan'ın paylaşımı takipçileri tarafından oldukça ilgi gördü.

"Aile hayatıma çok dikkat ederim"
Öte yandan geçtiğimiz ikinci kez anne olan ve kızı Ela için evinde mevlit okutan oyuncu, katıldığı etkinlikte bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Bakan, "Ben Leyla'da da mevlit yaptım ve paylaştım. Kendi örf ve adetlerimizi seviyorum. Dinimizi yaşamaya çalışıyorum, bunlar bana yaşama sevinci veriyor. Aile hayatıma çok dikkat ederim" demişti.

Seda Bakan'dan mevlit açıklaması
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