. Merve Boluğur'dan takipçisinin sorusuna yanıt!

Daha önce Murat Dalkılıç'la bir evlilik yapan ve iki yıl sonra boşanan Merve Boluğur, sevgilisi DJ Mert Aydın ile 2 Ekim Pazar akşamı nikâh masasına oturmuş; çiftin düğünü Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşmişti. Boluğur'un şahitliğini Behzat Gerçeker, Aslı Hünel ve Bülent Kuş; Aydın'ın şahitliğini ise Çetin Yılmaz, Nurettin Doğan ve Murat İşgel yapmıştı.EVLİLİKTE KRİZ!Ancak sosyal medya hesabından Mert Aydın ile sık sık paylaşım yapan Boluğur, evliliğinde kriz yaşamaya başlamıştı. Yaşadıkları problemerin ardından Boluğur alyansını çıkarıp, sık sık parmaklarını gösteren paylaşımlar yaparken; Aydın ise evi terk etmişti.'MERT'E MUTLULUKLAR'Basına yansıyan haberlerden sonra Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla iddiaları doğrulamıştı. Ünlü isim, 4 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden paylaştığı yazıda şu ifadeleri kullanmıştı:Olmadı, teşekkürler. Hayat bu... Mert'e de mutluluklar. Güzel günlerimiz için teşekkürler.'MERVE'YE HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM'Aydın'dan 23 Kasım'da boşanan Boluğur, davaya babasıyla beraber katılmış ve basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakmıştı. Ünlü oyuncu, beş dakikada sonuçlanan boşanma davası sonrası 'Yanımda babam var. Lütfen soru sormayın, rahatsız kendisi” ifadelerini kullanmıştı.Eski eşinin ardından avukatı ile beraber adliyeden çıkan Mert Aydın ise 'Olmadı, yürütemedik. Merve'ye her şey için çok teşekkür ederim' açıklamasını yapmıştı.'FORMÜLÜ NEDİR?'Tüm bunların ardından 35 yaşındaki Merve Boluğur, aktif olarak kullandığı 4 milyon takipçili sosyal medya hesabından hayranlarıyla soru-cevap yaptı. Bir takipçisinden gelen, 'Mutlu ilişki var mıdır? Varsa bunun formülü nedir?' sorusuna kayıtsız kalamayan güzel oyuncu, şu cevabı verdi:Bence yok, herkes oynuyor!'Kuzey Güney', 'Muhteşem Yüzyıl' ve 'İçimdeki Fırtına' gibi yapımlarda yer almasının ardından uzun süredir ekranlardan uzak olan Boluğur, bu cevabıyla kısa sürede gündem olmayı başardı.