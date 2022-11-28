. Merve Boluğur'dan takipçisinin sorusuna yanıt!
  • USD: 18,61 - 18,64
  • EURO: 19,41 - 19,44
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Merve Boluğur'dan takipçisinin sorusuna yanıt!

DJ Mert Aydın ile 44 günlük evliliğini sonlandıran ünlü oyuncu Merve Boluğur, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından takipçileriyle soru-cevap etkinliği yaptı. Bir takipçisinin, "Mutlu ilişki var mıdır? Varsa bunun formülü nedir?" sorusunu yanıtsız bırakmayan Boluğur, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme: 28.11.2022 - 22:36 Güncelleme: 28.11.2022 - 22:46 / Editör: Ozge Selin
Daha önce Murat Dalkılıç'la bir evlilik yapan ve iki yıl sonra boşanan Merve Boluğur, sevgilisi DJ Mert Aydın ile 2 Ekim Pazar akşamı nikâh masasına oturmuş; çiftin düğünü Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşmişti. Boluğur'un şahitliğini Behzat Gerçeker, Aslı Hünel ve Bülent Kuş; Aydın'ın şahitliğini ise Çetin Yılmaz, Nurettin Doğan ve Murat İşgel yapmıştı.

EVLİLİKTE KRİZ!

Ancak sosyal medya hesabından Mert Aydın ile sık sık paylaşım yapan Boluğur, evliliğinde kriz yaşamaya başlamıştı. Yaşadıkları problemerin ardından Boluğur alyansını çıkarıp, sık sık parmaklarını gösteren paylaşımlar yaparken; Aydın ise evi terk etmişti.

Merve Boluğur'dan takipçisinin sorusuna yanıt!

'MERT'E MUTLULUKLAR'

Basına yansıyan haberlerden sonra Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla iddiaları doğrulamıştı. Ünlü isim, 4 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden paylaştığı yazıda şu ifadeleri kullanmıştı:

Olmadı, teşekkürler. Hayat bu... Mert'e de mutluluklar. Güzel günlerimiz için teşekkürler.

'MERVE'YE HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM'

Aydın'dan 23 Kasım'da boşanan Boluğur, davaya babasıyla beraber katılmış ve basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakmıştı. Ünlü oyuncu, beş dakikada sonuçlanan boşanma davası sonrası 'Yanımda babam var. Lütfen soru sormayın, rahatsız kendisi” ifadelerini kullanmıştı.

Eski eşinin ardından avukatı ile beraber adliyeden çıkan Mert Aydın ise 'Olmadı, yürütemedik. Merve'ye her şey için çok teşekkür ederim' açıklamasını yapmıştı.

Merve Boluğur'dan takipçisinin sorusuna yanıt!

'FORMÜLÜ NEDİR?'

Tüm bunların ardından 35 yaşındaki Merve Boluğur, aktif olarak kullandığı 4 milyon takipçili sosyal medya hesabından hayranlarıyla soru-cevap yaptı. Bir takipçisinden gelen, 'Mutlu ilişki var mıdır? Varsa bunun formülü nedir?' sorusuna kayıtsız kalamayan güzel oyuncu, şu cevabı verdi:

Bence yok, herkes oynuyor!

'Kuzey Güney', 'Muhteşem Yüzyıl' ve 'İçimdeki Fırtına' gibi yapımlarda yer almasının ardından uzun süredir ekranlardan uzak olan Boluğur, bu cevabıyla kısa sürede gündem olmayı başardı.

Asgari ücrette takvim belirleniyor...
Başkan Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı!
Pençe-Kılıç Harekatı'na karşı çıkmıştı! Meral Akşener HDP'li baro başkanı Fatma Kalsen'i ağırladı!
İBB Halk Ekmek yönetiminden 32 milyon TL'lik makam aracı siparişi! Ekmek üretmiyor, araba alıyor
HDP’li Gergerlioğlu’na tokat gibi yanıt! 'Teröristi mağdur gibi tanıtan bu zihniyet hala meclis sıralarında'
Görmesin diye kardeşinin gözlerini kapattı...
BM'nin İsrail çelişkisi... 'Gazze ablukasını yasa dışı görüyoruz ama fiiliyata dökmüyoruz'
ABD'den yeni skandal! Teröristlere yaptıkları yardımı açık açık gösterdiler: Bakın kutunun içinde ne var?
Temel Karamollaoğlu toplantıda uyudu
Yunan basınından Atina'ya eleştiri! Bu sözler Miçotakis'e: Türkiye'yi hafife almak büyük bir hata
Almanya'da enerji krizi meclise de yansıdı
Eskişehir'de bozulan sumatiğe insan eli çözümü şaşırttı
Mısır'a büyükelçi atanacak mı? Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama
CHP'de 'şizofren' gerilimi! Canan Kaftancıoğlu'nun hakaretleriyle ilgili soruyu dinleyen İmamoğlu şekilden şekile girdi
Terörist Albashir'in firari suç ortağı Bilal Hassan’ın YPG kimliği ortaya çıktı
Süleyman Soylu: Anıtkabir'i patlatacaklardı!
Kapatılan Zaman Gazetesi yazarlarına hapis cezası
Murat Kurum depremzedelere söz verdi
İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı, su altı arama kurtarma timlerinin ihtiyacı için 8 adet yüksek basınçlı hava kompresörü satın alınması için ihale açtı.
İstanbul'a yeni metro hattı! Bakan Karaismailoğlu: Algı değil hizmet siyaseti yapıyoruz
İstanbul için kar tarihi verildi: İlk ciddi kış provası yapılacak

İstanbul için kar tarihi verildi: İlk ciddi kış provası yapılacak

500 milyon WhatsApp kullanıcısının numarası sızdırıldı

500 milyon WhatsApp kullanıcısının numarası sızdırıldı

Milyarlarca liralık maden bulundu: Türkiye'deki bir ili zengin edecek

Milyarlarca liralık maden bulundu: Türkiye'deki bir ili zengin edecek

Eski telefonların içinden altın çıkarıyor: Hepsi 14 ve 22 ayar değerinde

Eski telefonların içinden altın çıkarıyor: Hepsi 14 ve 22 ayar değerinde

Bir köylünün tarlasından çıktı: Değerini hiç kimse bilmiyordu yerini öğrenen bölgeye akın ediyor

Bir köylünün tarlasından çıktı: Değerini hiç kimse bilmiyordu yerini öğrenen bölgeye akın ediyor

Hitler'in bile akıl aldığı Baba Vanga'nın 2022 kehaneti tuttu! 2023 kehanetleri daha daha beter 'dünya karanlığa bürünecek'

Hitler'in bile akıl aldığı Baba Vanga'nın 2022 kehaneti tuttu! 2023 kehanetleri daha daha beter 'dünya karanlığa bürünecek'