. Melis Sezen ve Cansu Dere'den Miami pozları...

BBC'nin 'Doctor Foster' adlı dizisinden ülkemize uyarlanan 'Sadakatsiz', yayınlandığı dönemde Kanal D’de reyting rekorları kırıyordu. Başrollerini Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un paylaştığı dizinin kadrosunda Tarık Emir Tekin, Gözde Seda Altuner, Nazlı Bulum ve Alp Akar gibi isimler yer alıyordu.‘Sadakatsiz’de ‘Derin’ karakteriyle şöhrete kavuşan Melis Sezen, dizinin Asya'sına hayat veren Cansu Dere ile tatile çıktı. İkili tatil için Miami'yi tercih etti. Gündüzleri sıcak havanın ve denizin tadını çıkaran ikili, gece de çılgın bir partilere katıldı.İKİ GÜZEL MİAMİ'DEİki güzel sahilde verdikleri pozları da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmail etmedi. İki güzel oyuncunun fotoğraflarına beğeni yağdı.YORUM YAĞDIÜnlü oyunculara, "İkisini aynı anda seviyorum”, "Derin ve Asya yurt dışında Onur ve Aras ile tatilde”, “İki sezon boyunca bizi ekranlara kilitleyen iki kadın", "Volkan'ı şutlayıp tatile gitmişler" yorumları geldi."ALDATILMAK, YABANCI OLDUĞUM BİR DURUM DEĞİL"Sadakatsiz dizisinde iki sezon aldatılan kadını oynayan Cansu Dere; "Birçok kişi gibi benim de yabancı olduğum bir durum değil aldatılmış olmak. Sevgi gibi, öç almak, kin, nefret duymak da çok güçlü duygular. Böyle bir şey yapmış olan birisine tekrar güçlü bir duygu beslemeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Zaten anlamını da yitiriyor önceden hissettiklerim. O yüzden, tatsız bir hadise, 'Bu insan da böyleymiş, ne yapalım' der hayatıma devam ederim. İnsanın olduğu yerde iyilik kadar, kötülük ve çirkinliğin de olduğuna inanan, bunu baştan kabul eden biriyim" demişti."AŞIK OLUNCA TAM BİR SEVGİ KELEBEĞİ OLUYORUM"Öte yandan Melis Sezen de daha önce hakkında merak edilenleri açıklamıştı. Ünlü isim, aşık olduğunda nasıl biri olduğu sorulduğunda ise şu yanıtı vermişti:Bilmiyorum dışarıdan kendimi göremiyorum ama tam bir sevgi kelebeği oluyorum. Gülüşmeler, heyecanlar… Bir şeyler hissettiğim kişiyle flört etmeyi çok seviyorum. Hatta bence en güzeli çoğu insanın da aşkta en sevdiği kısımlardan biri olan o baştaki flört, heyecan, paslaşmalar..."Aşk hayatımın her yerinde" diyen Melis Sezen, "Onu kavram olarak sadece romantik anlamda kısıtlamıyorum" ifadelerini kullanmıştı."SAYGISIZLIĞI KABUL ETMEM"Aldığı bir eleştiri karşısında nasıl tepki gösterdiğini de anlatan ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullanmıştı:Eleştiri işimizin bir parçası. Yapıcı eleştiriye her zaman açığım çünkü eleştirinin amacı zaten yapıcı olma üzerinedir. Yıkıcı eleştiri, eleştiri başlığı altına sığınıp taşmak, kişisel değerler üzerinden konuşmak, aradaki saygıyı yok saymak; işte burada nasıl saygı yok sayılıyorsa, ben de bu eleştiriyi yok sayarım. Çünkü eleştiri başlığı adı altında yapılan saygısızlığı kabul etmem ve bunu yapan kişi de benim hayatımda olamaz. Benim dünyamda buna yer yok.