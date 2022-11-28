. İpek Erdem: İlk karşılaşmamdı, 19 yaşındaydım
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İpek Erdem: İlk karşılaşmamdı, 19 yaşındaydım

2003-2006 yılları arasında yayınlanan 'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı 'Barbie Gamze' rolü ile tanınan, bir süredir ekranlardan uzak olan İpek Erdem, 19 yaşındayken yaşadığı bir anıyı takipçileriyle paylaştı.

Ekleme: 28.11.2022 - 22:29 Güncelleme: 28.11.2022 - 22:30 / Editör: Ozge Selin
Bir süredir yurt dışında yaşayan İpek Erdem yıllar önce oyuncu arkadaşlarıyla çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Cem Davran, Beyazıt Öztürk gibi ünlü isimlerin yer aldığı kare büyük ilgi gördü.

İpek Erdem: İlk karşılaşmamdı, 19 yaşındaydım

Fotoğraf çekilirken henüz 19 yaşında olduğunu belirten Erdem paylaşımına şu notu düştü:

"2003, Taksim’de bir restorant...Pamela Spence, Cem Davran, Beyazıt Öztürk, Güven Kıraç, Gökhan Kıraç...Gecenin ortasında karşımdaki sandalye boşalmış̧, sonra Şener Şen gelmiş oturmuştu... İlk karşılaşmamdı... 19 yaşındaydım... Gökhan ile gözlerimizin içi parlıyordu heyecandan ona bakarken “Bize hayat ile ilgili tek bir şey söyler misiniz?” diye sordum. O da “Vallahi ne diyeyim... İçinizdeki çocuğu kaybetmeyin” demişti. Ve bu fotoğrafı bu sene bir arkadaşım ulaştırdı bana. O gece orada olan bir arkadaşında varmış ve bana iletti."

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