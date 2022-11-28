. Güzin Çorağan hayatını kaybetti!

Acı haberi oyuncu Zafer Algöz sosyal medya hesabından duyurdu. Algöz yaptığı açıklamada, "Güzin Çorağan'ı kaybettik arkadaşlar.Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.Usta oyuncu Güzin Çorağan, 1943 yılında dünyaya geldi. Sanat yaşamına ise 1962 yılında Bursa Oda Tiyatrosu'nda başladı. Tiyatro oyunculuğu yapan isim, ilk sinema deneyimini Atıf Yılmaz'ın yönettiği Asiye Nasıl Kurtulur? filmiyle elde etti. Oyuncu ÇASOD üyesidir.10 yılı aşkın süredir de Bizimkiler dizisinde, Türkiye'ye kesin dönüş yapmış bir "Almancının karısı" (Ulrike/Ulviye) olarak yer aldı. Bizimkiler dizisinde rol alan oyuncu Tayfun Çorağan'la evlendi. Oyuncu, 2000 yılında 12. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülüne layık görüldü.