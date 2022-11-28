. Gupse Özay'dan flaş yanıt!

İki yıl önce evlenen Gupse Özay ile Barış Arduç, kızları Jan Asya'yı 9 Eylül 2022'de kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Bebeğinin yüzünü göstermeyi tercih etmeyen Özay, "Bebek uyuyor mu?" diye soranlara yayınladığı bir video ile cevap verdi.

'Deliha' filminin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift Gupse Özay (38) ile Barış Arduç (35), 29 Temmuz 2020'de Çeşme'de nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren Özay ve Arduç, üç ay önce de kızları Jan Asya'yı kucaklarına almıştı.SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTIİlk kez anne olmanın sevincini yaşayan Gupse Özay, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile 'Bebek uyuyor mu?' diye soranlara çektiği esprili bir video ile cevap verdi. Meslektaşlarının aksine kızının yüzünü henüz göstermeyi tercih etmeyen Özay'ın paylaşımı hayranlarından yoğun ilgi gördü.