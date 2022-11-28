. Buse Varol'un paylaşımına kayıtsız kalamadı...
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Buse Varol'un paylaşımına kayıtsız kalamadı...

2018 yılında ünlü şarkıcı Alişan ile dünyaevine giren güzel oyuncu Buse Varol, iddialı stiliyle beğeni topladı. Alişan, eşinin pozuna sessiz kalamadı.

Ekleme: 28.11.2022 - 00:50 Güncelleme: 28.11.2022 - 00:50 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş'ta bir davete katılan ünlü oyuncu Buse Varol, siyah sade elbisesiyle yorum yağmuruna tutuldu. Buse Varol'un paylaşımına eşi Alişan'dan yorum gecikmedi. Alişan, 4 yıllık eşi Buse Varol'un pozlarına kalp ve nazar boncuğu emojisi ekledi. Buse Varol, Alişan'la poz vermeyi de ihmal etmedi.

Buse Varol'un paylaşımına kayıtsız kalamadı...

2019 yılında oğlu Burak'ı kucağına alan Buse Varol, yakın zaman önce kızı Eliz'i dünyaya getirmişti.

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