. Tolgahan Sayışman'dan ilginç itiraf
  • USD: 18,61 - 18,64
  • EURO: 19,37 - 19,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tolgahan Sayışman'dan ilginç itiraf

Oyuncu Tolgahan Sayışman eşi Almeda Abazi'ye olan sevgisini, "Çiğ köfte yediğimiz zaman ruh eşim olduğunu anladım." sözleriyle dile getirdi.

Ekleme: 27.11.2022 - 14:01 Güncelleme: 27.11.2022 - 14:01 / Editör: Ozge Selin
Tolgahan Sayışman eşi için söylediği bir sözle gündeme geldi.

2017 yılında dünya evine giren ve evliliklerin iki çocuk yaparak taçlandıran çift uzun zamandır ekranlardan uzaktı.

Ünlü oyuncu Tolgahan sayışman ve eşi Almeda Abazi geçtiğimiz günlerde Arnavutluk'ta bir televizyon programa katıldı.

Katıldıkları programda evlilikleri hakkında samimi açıklamalarda bulundular.

Sözleri alkış topladı
Sayışman'ın eşine olan aşkını haykırırken söylediği sevgi dolu sözler seyirci tarafından alkışlandı ve Almeda Abazi'nin ruh eşi olduğunu belirtti.

Tolgahan Sayışman, Abazi'nin ruh eşi olduğu anı ilk kez dile getirirken kurduğu cümleler ise herkesi şaşırttı.

İtirafta bulundu
Sayışman Almeda Abazi'nin ruh eşi olduğunu anladığı özel anı ilginç bir yemekle bağdaştırarak paylaşan Sayışman, "Çiğ köfte yediğimiz zaman ruh eşim olduğunu anladım." şeklinde ilginç bir itirafta bulundu.
İYİ Partili vekilden FETÖ ağzıyla 15 Temmuz yorumu!
Tarım ve Orman Bakanlığı: Konya hayvan bakımevindeki köpeklere muayene yapılacak
Kabine toplanıyor; EYT ve sözleşmeliye kadro için kritik kararlar için gözler Başkan Erdoğan'da
MSB Pençe Kılıç Harekatı'nda terör hedeflerinin vurulduğu anların görüntülerini paylaştı
Mehmetçik zorlu hava ve arazi koşullarına rağmen görevde
Bakan Nebati açıkladı! 'Suç duyurusunda bulunduk'
Adana'da Kılıçdaroğlu ve Akşener'in 'temel attığı' proje alanı koyunlara kaldı
TSK'dan Suriye'nin kuzeyine operasyon
AK Partili Dağ'dan altılı masaya gönderme: Ne kaptanı ne rotası belli
22 PKK/YPG'li terörist etkisiz! 'Nerede olurlarsa olsunlar hesap sorulacak'
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Harekat Merkezi'nde
Fahrettin Koca'dan 'sahte doktor' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan görme engelli hafız Ravzanur'u evinde ziyaret etti
Özdemir İnce Tele1'de İslam'ı hedef aldı: 'Ümmet diktatoryadır' sözleri tepki çekti
Pençe Kilit Operasyonu'ndan acı haber: İki asker şehit oldu üç asker yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Kızılelma seri üretime geçiyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Hiçbir ülkeden icazet almayız
Başkan Erdoğan: İki büyük diplomatik zafere imza attık
İlham Aliyev'den dünyaya net mesaj: Türk ordusu yalnız değildir
Düzce'de eğitim öğretime 1 hafta ara verildi
Meteorolojiden 25 ile 'sarı kodlu uyarı: Kuvvetli geliyor

Meteorolojiden 25 ile 'sarı kodlu uyarı: Kuvvetli geliyor

1999 yılında Marmara Denizi'nde batan 'Semele' isimli gemi 23 yıldır çıkartılmayı bekliyor

1999 yılında Marmara Denizi'nde batan 'Semele' isimli gemi 23 yıldır çıkartılmayı bekliyor

ABD Çinli teknoloji şirketlerinin ürünlerinin satışına yasak getirdi

ABD Çinli teknoloji şirketlerinin ürünlerinin satışına yasak getirdi

Muğla'daki definecilerin evinde bulundu: Değeri 200 milyon TL

Muğla'daki definecilerin evinde bulundu: Değeri 200 milyon TL

'Enson' olan adını duyan şaşırıyor: Türkiye'de adaşım yok

'Enson' olan adını duyan şaşırıyor: Türkiye'de adaşım yok

1915 Çanakkale köprüsüne 'Seyit Onbaşı' imzası: Kulelere yerleştirilmeye başlandı

1915 Çanakkale köprüsüne 'Seyit Onbaşı' imzası: Kulelere yerleştirilmeye başlandı