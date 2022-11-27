Tolgahan Sayışman'dan ilginç itiraf

Oyuncu Tolgahan Sayışman eşi Almeda Abazi'ye olan sevgisini, "Çiğ köfte yediğimiz zaman ruh eşim olduğunu anladım." sözleriyle dile getirdi.

Tolgahan Sayışman eşi için söylediği bir sözle gündeme geldi.



2017 yılında dünya evine giren ve evliliklerin iki çocuk yaparak taçlandıran çift uzun zamandır ekranlardan uzaktı.



Ünlü oyuncu Tolgahan sayışman ve eşi Almeda Abazi geçtiğimiz günlerde Arnavutluk'ta bir televizyon programa katıldı.



Katıldıkları programda evlilikleri hakkında samimi açıklamalarda bulundular.



Sözleri alkış topladı

Sayışman'ın eşine olan aşkını haykırırken söylediği sevgi dolu sözler seyirci tarafından alkışlandı ve Almeda Abazi'nin ruh eşi olduğunu belirtti.



Tolgahan Sayışman, Abazi'nin ruh eşi olduğu anı ilk kez dile getirirken kurduğu cümleler ise herkesi şaşırttı.



İtirafta bulundu

Sayışman Almeda Abazi'nin ruh eşi olduğunu anladığı özel anı ilginç bir yemekle bağdaştırarak paylaşan Sayışman, "Çiğ köfte yediğimiz zaman ruh eşim olduğunu anladım." şeklinde ilginç bir itirafta bulundu.