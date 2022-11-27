. Kadir Doğulu'dan eşine şiir dolu sözler
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Kadir Doğulu'dan eşine şiir dolu sözler

Neslihan Atagül Doğulu ile eşi Kadir Doğulu bu sezon Gecenin Ucunda dizisinde rol alıyorlar. Evliliklerinde yaşadıkları mutluluğu göz önüne sermekten çekinmeyen çift, son olarak yine benzer bir konuyla gündem oldular. Magazincilerin sorularını cevaplayan Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül Doğulu'ya adeta ilan-ı aşk etti.

Ekleme: 27.11.2022 - 16:39 Güncelleme: 27.11.2022 - 16:40 / Editör: Ozge Selin
Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül Doğulu'ya olan aşkını ilan etti. Magazincilerin sorularını cevaplayan çiftten Kadir Doğulu, şimdilerde Gecenin Ucunda dizisinde de beraber rol aldıkları eşi Neslihan Atagül Doğulu için şunları söyledi:

"Neslihan benim varoluş sebebim. Onun içinde yananı ve arzu ettiğini göstermeye çalışması benim hayat gayem oldu. Umarım bu herkes tarafından fark edilir"

Neslihan Atagül Doğulu ise muhabirlerin, "Kadir Bey, ilerleyen zamanda bir şiir kitabı yazmak ister misiniz?" sorusuyla karşılaştı. Bu soruya da cevap veren Kadir Doğulu, "Neslihan yazdırmaya devam ederse olur. Çünkü o benim ilham kaynağım" ifadelerini kullandı.
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