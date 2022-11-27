. İrem Derici'den Hadise'ye yorum!
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İrem Derici'den Hadise'ye yorum!

Son günlerde özel hayatıyla ilgili iddialarla gündeme gelen Hadise, gittiği bir sergide verdiği pozları yayınladı. Şarkıcının paylaşımına, meslektaşı İrem Derici'den övgü dolu bir yorum geldi.

Ekleme: 27.11.2022 - 01:05 Güncelleme: 27.11.2022 - 01:05 / Editör: Ozge Selin
16 Kasım'da gittiği 'Ben Ergin İnan' sergisinin fotoğraflarını dün sosyal medya hesabından paylaştı ve "Güzel bir beden yok olur ama sanat eseri ölmez" notunu düştü.

İREM DERİCİ KAYITSIZ KALMADI

Ünlü şarkıcının 300 binden fazla beğeni alan gönderisine yorum yapanlardan biri de meslektaşı İrem Derici oldu. Ünlü popçu, "Sevgilim, sen de bir sanat eserisin" mesajıyla dikkat çekti.
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