. Bensu Soral en sevdiği huyunu açıkladı
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Beyaz Gazete
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Bensu Soral en sevdiği huyunu açıkladı

Her paylaşımıyla büyük beğeni toplayan 31 yaşındaki Bensu Soral, en sevdiği huyunun kaderci oluşu olduğunu açıkladı.

Ekleme: 27.11.2022 - 01:02 Güncelleme: 27.11.2022 - 01:03 / Editör: Ozge Selin
Son yılların en beğenilen kadın oyuncuları arasında yer alan Bensu Soral, güzelliği ile adeta büyülüyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan 31 yaşındaki oyuncu, her paylaşımıyla büyük beğeni topluyor. Öte yandan oyuncu Bensu Soral, geçtiğimiz aylarda eşi Hakan Baş ile evliliğinde kriz yaşamasıyla gündeme gelmişti.

"En sevdiğim huyum kaderci oluşum"

Yeni dizisinde bir anneyi canlandıran Bensu Soral, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Oyuncu Bensu Soral; hayatını akışına bırakarak yaşadığını, hiçbir şeyi zorlamadığını söyledi. 31 yaşındaki Soral, en sevdiği huyunu açıkladı. Bensu Soral, açıklamasında "En sevdiğim huyum kaderci oluşum. Negatif olaylarda bile böylesi benim için daha hayırlıymış der yola devam ederim." ifadelerine yer verirken, böyle çok mutlu olduğunu söyledi.
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