Aslı Enver'in geçmiş pişmanlığı!

Aslı Enver, anne olacağı haberini aldıktan sonraki ilk röportajını verdi. İş insanı Berkin Gökbudak ile yuva kuran Aslı Enver, Instyle Türkiye Dergisi'ne verdiği röportajda geçmişe dair pişmanlıklarından bahsetti. Başarılı oyuncu, "geçmişte çok abartılı davranmışım" ifadesini kullandı.

Aslı Enver, iş insanı Berkin Gökbudak ile evlendi. Sade bir tören ile nikah masasına oturan başarılı oyuncu, anne olacağı haberi ile de sevenlerini heyecanlandırmıştı. Rol alacağı Benim Adım Farah projesinden de bu sebeple ayrılan Aslı Enver, hamileliği sonrası ilk kez konuştu. Başarılı oyuncu, Instyle Türkiye Dergisi'ne verdiği röportajda; geçmişi ile ilgili pişmanlığından bahsetti.



"GEÇMİŞİMDE ABARTILI DAVRANMIŞIM"



Aslı Enver, "Yalnızlıkla ilgili korkular kalkınca gelecekle ilgili endişeler de azalıyor, geçmişteki bazı davranışlarımın da ne kadar abartılı olduğunu görüyorum. Kendimi daha iyi tanıyor ve dolayısıyla da daha iyi hissediyorum artık" ifadelerini kullandı.





Enver evlendiğini Ara Güler'in, "Rastgele çekilen fotoğraflar daha güzel çıkar. Tesadüfen tanışılan insanlarla daha mutlu oluruz, kıyıda köşede uyuyakalmak uykunun en keyiflisidir, plansız hadi denilerek yapılan aktiviteler daha eğlencelidir. Her şeyin 'kendiliğinden' olanı güzel" sözleri ile duyurmuştu.