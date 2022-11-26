. Şener Şen'den Uğur Yücel'e alkış
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Şener Şen'den Uğur Yücel'e alkış

Uğur Yücel’i yıllar sonra tiyatro sahnelerine döndüren 'Neyzen Tevfik' oyunu, dün gece İstanbul prömiyerini gerçekleştirdi. Oyunun sonunda seyirciler, usta sanatçıyı ayakta alkışladı. Şener Şen, yakın arkadaşını bu özel günde yalnız bırakmadı.

Ekleme: 26.11.2022 - 10:21 Güncelleme: 26.11.2022 - 10:23 / Editör: Ozge Selin
Prova sürecinin ardından geçtiğimiz günlerde ilk kez Bodrum ve sonrasında İzmir'de sahnelenen Neyzen Tevfik oyunu, İstanbul seyircisiyle buluştu. Uğraş Güneş'in yazdığı, Can Yücel'in yönettiği oyun, Uğur Yücel'in başarılı performansıyla övgü topladı.

Şener Şen'den Uğur Yücel'e alkış


Usta oyuncu Şener Şen, oyunun İstanbul prömiyerinde yakın arkadaşı Uğur Yücel'i yalnız bırakmadı. Uğur Yücel, Neyzen'in hayat hikayesini, dünyasını, dostlarını; anekdotlar, hicivler ve şiirler ile anlatıyor.

Şener Şen'den Uğur Yücel'e alkış
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