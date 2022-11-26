. Şener Şen'den Uğur Yücel'e alkış

Prova sürecinin ardından geçtiğimiz günlerde ilk kez Bodrum ve sonrasında İzmir'de sahnelenen Neyzen Tevfik oyunu, İstanbul seyircisiyle buluştu. Uğraş Güneş'in yazdığı, Can Yücel'in yönettiği oyun, Uğur Yücel'in başarılı performansıyla övgü topladı.Usta oyuncu Şener Şen, oyunun İstanbul prömiyerinde yakın arkadaşı Uğur Yücel'i yalnız bırakmadı. Uğur Yücel, Neyzen'in hayat hikayesini, dünyasını, dostlarını; anekdotlar, hicivler ve şiirler ile anlatıyor.