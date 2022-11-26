. Seda Bakan'dan 'Bittim gözün aydın' mesajı...

Oyuncu Seda Bakan, üç yaşındaki kızı Leyla ile verdiği pozu, "Bittim gözün aydın' şarkısını kendime armağan ediyorum" şeklinde esprili bir mesajla sosyal medyadan yayınladı.

2014 yılında müzisyen Ali Erel ile nikâh masasına oturan oyuncu Seda Bakan, ilk çocuğu Leyla'yı 2019'da kucağına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Bakan, iki ay önce de Ela'ya kavuşarak ikinci kez anne olmuştu."BİTTİM GÖZÜN AYDIN' MESAJI"Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan ünlü oyuncu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Seda Bakan, kızıyla birlikte yer aldığı fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Gönderisine esprili bir not düşen Bakan, "Bittim gözün aydın' şarkısını kendime armağan ediyorum" dedi. Seda Bakan'ın paylaşımı takipçileri tarafından oldukça ilgi gördü.