. Hande Erçel o soruya çok kızdı!

Hande Erçel, 29. yaş gününü kutladığı mekandan çıkarken habercilerin bir sorusunu üzerine sinirlendi. "Yapmayın Allah aşkına ya! Bu nasıl soru?" diye çıkıştı.

Hande Erçel'in geçen perşembe doğum günüydü. Oyuncunun evine hediye yağdı. Kargocuların biri gitti, diğeri geldi! Salonu çiçek bahçesine döndü.29 yaşına basan Hande Erçel akşam da yakın arkadaşları; Merve Çakmak, Dilara Sasa, Ebru Candan ve Dilek Ekici ile eğlendi.Hande Erçel yine A'dan Z'ye marka giyinmişti. Kıyafeti Occleus, 3250 TL. Çantası Prada, 42 bin TL. Ayakkabısı Miu Miu, 25 bin TL.Mekandan çıkarken habercilerin 'Estetikleriniz hep konuşuluyor, çok mu yaptırdınız?' sorusuna sinirlenerek 'Yapmayın Allah aşkına ya! Bu nasıl soru?' diye cevap verdi.