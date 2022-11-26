. Ferit Aktuğ'dan Ali Sunal açıklaması!
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Ferit Aktuğ'dan Ali Sunal açıklaması!

'Koçum Benim', 'Kavak Yerleri', 'Kördüğüm', 'Ufak Tefek Cinayetler', 'Eltilerin Savaşı' ve 'Sefirin Kızı' gibi çok izlenen yapımlarda kamera karşısına geçen Ferit Aktuğ, "Sokakta adını bilmedikleri oluyor mu?" sorusunu cevapladı. Ünlü oyuncu, meslektaşı, merhum sanatçı Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal'a da esprili bir çağrıda bulundu.

Ekleme: 26.11.2022 - 00:28 Güncelleme: 26.11.2022 - 00:31 / Editör: Ozge Selin
Selin Yeninci ve Ferit Aktuğ, dijital platformda yayınlanan 'Dayı Şov'a konuk oldu. Yeninci, ergenliğinde duvarına astığı ünlüyü itiraf ederken, Cannes’daki kırmızı halı tecrübesinden de bahsetti. Aktuğ ise kendisini yolda bazen 'Ferit', bazen de 'Ali Sunal' diye çağırdıklarını anlatarak, izleyiciyi kahkahaya boğdu.

"FUTBOLCU MICHAEL OWEN'IN HASTASIYDIM"

Ergenliğinde duvarında kimin posteri olduğu sorulan Selin Yeninci, “Futbolcu Michael Owen’ın hastasıydım” yanıtını vererek, herkesi şaşırttı. 34 yaşındaki oyuncu, işini iyi yapanları seksi bulduğunu belirtti.

"ALKIŞLANMAK ÇOK GÜZEL BİR ŞEY"

Dünya prömiyerini Cannes Film Festivali’nde yapan 'Kurak Günler'de rol alan Yeninci, filmin festivalde 8.5 dakika alkışlandığının hatırlatılması üzerine, “Alkışlanmak çok güzel bir şey. Ama 2-3 dakikadan sonra seyirciyi alkışlamaya başlıyorsun, sonra bitsin diye alkışlıyorsun. Sonra en başa dönen, tuhaf bir duruma dönüşüyor. Ama günün sonunda tatlıydı” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

"KRISTEN STEAWART'I KAÇIRDIM, ALICIA VIKANDER İLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİM"

Cannes’da aynı alanda olmalarına rağmen Kristen Stewart’ı kaçırdığını ancak çok beğendiği Alicia Vikander ile kırmızı halıda denk geldiklerini dile getiren oyuncu, “Bir metre vardı aramızda. Gittim, sohbet ettik, fotoğraf çektirdim. Öyle tatlı bir şey oldu” şeklinde konuştu.

Ferit Aktuğ'dan Ali Sunal açıklaması!

"BURADAN ALİ SUNAL'A SESLENİYORUM"

'Kendi Yolumda' isimli yeni filmi koronavirüs salgını nedeniyle üç yıl sonra vizyona giren Ferit Aktuğ ise “Adam iyi karakter oyuncusu deyip adını bilmedikleri oluyor mu, yolda seni Ferit diye çağırıyorlar mı?” sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

44 yaşındaki oyuncu, “Bazen Ferit, bazen de Ali Sunal diyorlar. 10 tane Ferit diyorlarsa, 3 tane de Ali Sunal diyorlar. Buradan Ali’ye sesleniyorum. Bir kardeş rolü olursa falan beni bulsun” diyerek, stüdyodakileri güldürdü.

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