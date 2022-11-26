. Erol Evgin'in adı okuduğu sınıfa verildi!
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Erol Evgin'in adı okuduğu sınıfa verildi!

Türk pop müziğinin duayen isimlerinden, birçok unutulmaz şarkıya imza atan Erol Evgin (75), geçtiğimiz gün 1958-1965 arasında yedi yıl boyunca öğrenim gördüğü okul olan İstanbul Erkek Lisesi’ndeydi.

Ekleme: 26.11.2022 - 00:23 Güncelleme: 26.11.2022 - 00:24 / Editör: Ozge Selin
'Erol Evgin Salonu' adı verilen çok amaçlı dersliğin açılışı için İstanbul Erkek Lisesi yönetimi ve öğrencileriyle bir araya gelen Erol Evgin, dersliğe öğrencilerin hep bir ağızdan söylediği 'Söyle Canım' isimli şarkısı eşliğinde girdi.

Erol Evgin'in adı okuduğu sınıfa verildi!

Duygu dolu anlar yaşayan sanatçı, "Beni çok duygulandırdınız. Başta öğretmenlerimiz olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. Evgin, okul müdürü Hüseyin Sarı’ya, adı verilen dersliğe asılmak üzere, kendi yaptığı bir tabloyu hediye etti.

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