Adriana Lima'nın Katar'da maç keyfi
Adriana Lima, 2022 Dünya Kupası'nda Brezilya - Sırbistan maçını Lusail Stadyumu'nda Sırp meslektaşlarıyla birlikte seyretti. Brezilya'nın maçı kazanması Lima'yı oldukça keyiflendirdi
Brezilyalı top model Adrina Lima, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda ülkesinin maçını Lusail'de seyretti.
G Grubu'nun mücadelesinde Brezilya, rakibi Sırbistan'ı Richarlison'un 62 ve 73'üncü dakikada attığı gollerle 2 - 0 yenerken Adriana Lima, maçı Lusail Stadyumu'nun kale arkasındaki tribünden Sırp meslektaşlarıyla birlikte seyretti. Ülkesinin kazanmasıyla oldukça keyiflenen Lima, mutluluğunu sosyal medya hesaplarından paylaştı.
G Grubu'nun mücadelesinde Brezilya, rakibi Sırbistan'ı Richarlison'un 62 ve 73'üncü dakikada attığı gollerle 2 - 0 yenerken Adriana Lima, maçı Lusail Stadyumu'nun kale arkasındaki tribünden Sırp meslektaşlarıyla birlikte seyretti. Ülkesinin kazanmasıyla oldukça keyiflenen Lima, mutluluğunu sosyal medya hesaplarından paylaştı.