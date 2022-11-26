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Adriana Lima'nın Katar'da maç keyfi

Adriana Lima, 2022 Dünya Kupası'nda Brezilya - Sırbistan maçını Lusail Stadyumu'nda Sırp meslektaşlarıyla birlikte seyretti. Brezilya'nın maçı kazanması Lima'yı oldukça keyiflendirdi

Ekleme: 26.11.2022 - 10:26 Güncelleme: 26.11.2022 - 10:26 / Editör: Ozge Selin
Brezilyalı top model Adrina Lima, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda ülkesinin maçını Lusail'de seyretti.

G Grubu'nun mücadelesinde Brezilya, rakibi Sırbistan'ı Richarlison'un 62 ve 73'üncü dakikada attığı gollerle 2 - 0 yenerken Adriana Lima, maçı Lusail Stadyumu'nun kale arkasındaki tribünden Sırp meslektaşlarıyla birlikte seyretti. Ülkesinin kazanmasıyla oldukça keyiflenen Lima, mutluluğunu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Adriana Lima'nın Katar'da maç keyfi

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