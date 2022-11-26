. Acun Ilıcalı'dan işitme engelli çocuklara destek...
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Acun Ilıcalı'dan işitme engelli çocuklara destek...

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Çocuk Eğitim Derneği (ÇED) ve Help Steps ile birlikte başlattıkları 'Adımlarını İyiliğe Dönüştür' kampanyasıyla 18 günde 45 milyon adıma ulaştıklarını paylaştı.

Ekleme: 26.11.2022 - 00:26 Güncelleme: 26.11.2022 - 00:27 / Editör: Ozge Selin
'Adımlarını İyiliğe Dönüştür' kampanyasıyla atılan tüm adımlar Çocuk Eğitim Derneği'nin 0-6 yaş aralığında yaşıtları ile eşit şartlarda eğitim almaları için 'Sessizliğime Kulak Ver' projesi ile işitme engelli çocukların eğitimi için kullanılıyor.

Acun Ilıcalı'dan işitme engelli çocuklara destek...

Cep telefonlarıyla uygulamayı ücretsiz olarak indiren herkesin dahil olabileceği projede, kullanıcıların her günün sonunda o gün attıkları adımları Çocuk Eğitim Derneği için biriktiriliyor.
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