. Merve Sevi'nin son hali şaşırttı

2000'li yılların başında ekrana gelen Yalancı Yarim dizisinde Barış Akarsu ile başrolde yer alan güzel oyuncu Merve Sevi, yıllar sonra ortaya çıktı.Güzel oyuncunun şimdiki halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.En son 2020 yılında Benim Kocam Yapmaz dizisinde rol alan Merve Sevi, yaklaşık 2 yıldır kameralardan uzak bir hayat sürüyor. Sosyal medya hesabını gizli kullanan Merve Sevi, göz önünde olmayı tercih etmiyor.