. Ceyhun Fersoy'dan duygusal paylaşım
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Ceyhun Fersoy'dan duygusal paylaşım

Amasya'nın Merzifon ilçesinde tiyatro turnesinden dönüş yolunda TIR’a arkadan çarpan minibüste, üç kişi hayatını kaybetmişti. Minibüste yaralılar arasında bulunan oyuncu Sergen Deveci, uçak ambulansla getirildiği İstanbul'da ameliyat edilmişti. Deveci'nin tedavisi sürerken, aynı kazada yaralanan Ceyhun Fersoy ise hastaneden taburcu oldu. Ünlü oyuncu, sosyal medyadan duygusal bir paylaşımda bulundu. Fersoy, "Gözlerimi kapatıyorum o anı yaşıyorum, açıyorum gerçek olmadığını düşünüyorum" dedi.

Ekleme: 25.11.2022 - 09:04 Güncelleme: 25.11.2022 - 09:06 / Editör: Ozge Selin
Çorum’da “Baş Belası” adlı tiyatro oyununu sahneledikten sonra Samsun’a gitmek üzere önceki gece yola çıkan oyuncuları taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki minibüs, önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç kontrolündeki TIR’a arkadan çarpmıştı. Minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybederken, sürücü ile Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek yaralanmıştı.

Kazayla ilgili sürdürülen soruşturmada; süratli olduğu tespit edilen minibüsün sürücüsü Aykut Bektaş ile TIR şoförü Hacı Ahmet K., gözaltına alınmıştı. Sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede hakimliğe çıkarılan 2 sürücüden Aykut Bektaş tutuklanırken, Hacı Ahmet K. de adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

CEYHUN'UN TEDAVİSİ TAMAMLANDI

Oyuncu Ceyhun Fersoy, Amasya Sabuncuoğlu Şerafettin Hastanesi'nde tamamlanan tedavisi sonrası, taburcu edildi. 40 yaşındaki oyuncu, kentten ayrılarak uçakla İstanbul'a gitti. Kazadan yaralı kurtulan oyuncu Burak Gülçebi'nin ise aynı hastane servisinde tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazada ekip arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Ceyhun Fersoy, evinde çekilen bir fotoğrafı duygusal notla paylaştı. Fersoy paylaşımında şunları ifade etti:

Nerden başlasam, nasıl anlatsam bilemiyorum… Gözlerimi kapatıyorum o anı yaşıyorum, açıyorum gerçek olmadığını düşünüyorum… Sanki filmin içinde bir sahneyi oynamış gibiydik, haykırmak isyan etmek istemiyorum, çünkü 3 değerli arkadaşımız bunu istemezdi… Çok değerli yol arkadaşlarımı kaybetmenin üzüntüsünü tarif edemem, Allah düşmanımın başına vermesin… Şimdi ayağa kalkma zamanı… Güçlenip daha iyi olmalıyız, olacağız… Sizlerin sevgisi ve dualarıyla ayaktayız, bu kadar sevildiğimi bilmiyordum… Arayan, mesaj atan herkese sevgiler… Hepinize tek tek teşekkür ediyorum ve sarılıyorum, iyi ki varsınız. Üç değerli dostlarımız için bu bayrağı devralıp yolumuza devam edeceğiz… Onlara ihanet etmeyeceğiz…

Öte yandan kazada ağır yaralanan Sergen Deveci, ambulans uçakla İstanbul’a sevk edilmiş, boyun ve omurgasındaki kırıklar nedeniyle ameliyat edilmişti. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından son durumuna ilişkin dün bilgi paylaştı.

"BENİM İÇİN ENDİŞELENMEYİN"

31 yaşındaki oyuncu, "Sevginizi kısacık sürede gayet derinden hissettim. İkinci baharımın geriye kalan kısmında hep buna, bu sevgiye layık olmaya çalışacağım. Kaybettiğimiz canlarımıza, arkadaşlarımıza, dostlarıma Allah’tan rahmet diliyorum. Sağlıklı günlerde görüşmemiz dileklerimle lütfen benim için endişelenmeyin" mesajını yazdı.

Ceyhun Fersoy'dan duygusal paylaşım
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