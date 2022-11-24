. Zeynep Bastık Katar'a uçtu
  • USD: 18,61 - 18,64
  • EURO: 19,21 - 19,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Zeynep Bastık Katar'a uçtu

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Katar 2022 Dünya Kupası'nda dünyaca ünlü isimlerle sahne almaya hazırlanıyor. Katar'a giderken uçaktan paylaşımda bulunan Zeynep Bastık, "Bir önceki uçakta bir bu kadar daha varız!" notunu düştü.

Ekleme: 24.11.2022 - 09:22 Güncelleme: 24.11.2022 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
Yarın akşam Katar'da Official Fifa Fan Fest kapsamında Al Bidda Park'ta sahne alacak olan Zeynep Bastık ve ekibi bugün Doha'ya uçtu. Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya hesabının hikaye bölümünden paylaşımda bulundu.

"BİR ÖNCEKİ UÇAKTA BİR BU KADAR DAHA VARIZ!"

Güzel şarkıcı, paylaşımını "Bir önceki uçakta bir bu kadar daha varız!" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü şarkıcının fotoğrafı takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı. İşte Zeynep Bastık'ın o paylaşımı;

Zeynep Bastık Katar'a uçtu

Zeynep Bastık 24 Kasım günü Katar 2022 Dünya Kupası'nda Nicki Minaj, Maluma, Myriam Fares, BTS, Black Eyed Peas, J Balvin, Shakira, Nora Fatehi ve Patrick Nnaemeka Okorie gibi yıldız isimler ile performans sergileyecek. Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda gerçekleşecek Katar 2022 Dünya Kupası'nda dünya yıldızlarıyla sahne alacak isimler arasında Türkiye'den tek isim Zeynep Bastık oldu.


CHP'nin kirli iş birliği ortaya çıktı: Yalan ve iftira dolu paylaşımlarla polisleri hedef aldılar
Bakan Koca: 115 bin ilave personel alacağız
Merkez Bankası, politika faizini bugün açıklayacak
İYİ Parti'li Aytun Çıray’ın başörtüsünün yasaklanması gerektiğini söylediği görüntüler ortaya çıktı
Bakırköy'de İETT şoförü yolcularla tartıştı, otobüsü yol kenarına park etti
Yeni yüksek hızlı tren hattı geliyor: İki il arası 80 dakikaya kadar düşecek
Pençe-Kılıç Hava Harekatı ABD'yi rahatsız etti: Suriye'deki ABD askerlerinin güvenliğini tehdit ediyor
Başkan Erdoğan sinyali verdi! Mehmetçik harekâta hazır
TSK’nın suni gerekçeye ihtiyacı yok: Hulusi Akar'dan HDP'nin iddialarına tepki
ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de! İşte yeni ÖTV matrah oranları
TSK'dan Kamışlı'da PKK-YPG’ye bombardıman...
CHP'li Vekil Murat Bakan’ın 'Polis Sendikası' hesabı yöneticisiyle irtibatı ortaya çıktı
EGM yasal işlem başlattı! Deprem beklendiği yönünde provokatif paylaşım yapanlar hakkında işlem yapılacak!
Bakan Varank'tan savunma sanayii yatırımlarını eleştiren HDP'li Paylan'a tepki! 'Siz o terör örgütleriyle yan yana yürümeyi bırakın'
Düzce'de en büyüğü 4.3 olmak üzere 160 artçı deprem meydana geldi!
Düzce'de ana su alma regülatöründeki arıza! Su kesintisi uygulanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tarihi' hediye: Estrada Palma'nın mektubunu ve Sultan II. Abdülhamid'in cevabını takdim etti
AK Partili Cora CHP'ye seslendi: FETÖ'nün kuklası oldular kalkmış bakanımıza laf söylüyorlar
FTX soruşturmasında şirket sorumlularının mal varlıklarına el konuldu
Bakan Kurum Düzce'de hasar tespiti sonrası açıklamalarda bulundu! 'Hasar tespiti bitmeden evlere girmeyin'
Meteoroloji'den 7 bölgeye sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sağanak ve fırtına şiddetli vuracak!

Meteoroloji'den 7 bölgeye sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sağanak ve fırtına şiddetli vuracak!

Gizemli mağaranın içinde ne var: Sular çekilince ortaya çıktı herkes dibinde ne olduğunu merak ediyor

Gizemli mağaranın içinde ne var: Sular çekilince ortaya çıktı herkes dibinde ne olduğunu merak ediyor

İndirim sırası motorinde: Bu gece yarısı pompaya yansıyacak

İndirim sırası motorinde: Bu gece yarısı pompaya yansıyacak

Üç tiyatrocuya mezar olan minibüsün sürücüsü 'tam kusurlu': İfadesi ortaya çıktı

Üç tiyatrocuya mezar olan minibüsün sürücüsü 'tam kusurlu': İfadesi ortaya çıktı

ABD'de, 30 yıl önce dondurulan embriyolardan ikiz bebekler dünyaya geldi

ABD'de, 30 yıl önce dondurulan embriyolardan ikiz bebekler dünyaya geldi

Doç. Dr. Doğan Kalafat: Daha büyük bir deprem olma olasılığı düşük

Doç. Dr. Doğan Kalafat: Daha büyük bir deprem olma olasılığı düşük