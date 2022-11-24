. Zeynep Bastık Katar'a uçtu

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Katar 2022 Dünya Kupası'nda dünyaca ünlü isimlerle sahne almaya hazırlanıyor. Katar'a giderken uçaktan paylaşımda bulunan Zeynep Bastık, "Bir önceki uçakta bir bu kadar daha varız!" notunu düştü.

Yarın akşam Katar'da Official Fifa Fan Fest kapsamında Al Bidda Park'ta sahne alacak olan Zeynep Bastık ve ekibi bugün Doha'ya uçtu. Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya hesabının hikaye bölümünden paylaşımda bulundu.Güzel şarkıcı, paylaşımını "Bir önceki uçakta bir bu kadar daha varız!" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü şarkıcının fotoğrafı takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı. İşte Zeynep Bastık'ın o paylaşımı;Zeynep Bastık 24 Kasım günü Katar 2022 Dünya Kupası'nda Nicki Minaj, Maluma, Myriam Fares, BTS, Black Eyed Peas, J Balvin, Shakira, Nora Fatehi ve Patrick Nnaemeka Okorie gibi yıldız isimler ile performans sergileyecek. Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda gerçekleşecek Katar 2022 Dünya Kupası'nda dünya yıldızlarıyla sahne alacak isimler arasında Türkiye'den tek isim Zeynep Bastık oldu.