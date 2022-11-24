. Sıla'dan Öğretmenler Günü’nde Anıtkabir ziyareti...
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Sıla'dan Öğretmenler Günü’nde Anıtkabir ziyareti...

Sıla Gençoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ü ziyaret etti. 25 Kasım’da Congresium Ankara'da gerçekleşecek konseri için Başkent'e bir gün önce giden şarkıcı, orkestrasının şefi Burak Erkul ile sabah saatlerinde Anıtkabir’i ziyaret edip, Ata’nın mozolesine çelenk koydu.

Ekleme: 24.11.2022 - 20:43 Güncelleme: 24.11.2022 - 20:45 / Editör: Ozge Selin
Kıyafetini iki gün önceden hazırladığı Anıtkabir ziyareti için heyecanını kaleme alan ve Instagram hesabından takipçileriyle de paylaşan Sıla Gençoğlu, “Çocuk gibi kıyafetlerimi hazırladım iki gün evvelden. Senin karşına jilet gibi çıkılmaz da nasıl çıkılır?” ifadelerini kullandı.

Sıla'dan Öğretmenler Günü’nde Anıtkabir ziyareti...

"FARK EDİNCE DAHA DA ANLAMLI OLDU"

Ünlü şarkıcı, Ata’yı ziyaretiyle ilgili sosyal medyada şu mesajı yayınladı:

Sıla'dan Öğretmenler Günü’nde Anıtkabir ziyareti...

İlkokula başladığım ilk sene gözlerimi gözlerinden alamazdım. Okuldan eve gelince 'Anne ben Atatürk’ü çok seviyorum' dememden bu yana tam 35 sene geçmiş. Yıllar içinde konunun çok derin olduğunu anladım. Yaptıklarının, emanetlerinin önünde saygıyla eğiliyorum. Ankara konserinden bir gün evvel gelmek istedim, sadece ziyarete. Bu sene her seneden daha çok istedim, üstelik hiç farkında değildim Öğretmenler Günü'ne denk geldiğinin. Fark edince daha da anlamlı oldu. Çocuk gibi kıyafetlerimi hazırladım iki gün evvelden. Senin karşına jilet gibi çıkılmaz da nasıl çıkılır? Burak dedi ki dün gece; 'Yeni bir siyah takım aldım Atam için, onu giyeceğim'. Gözlerim doldu. Sayılarak sevilecek insanlardan ne kadar az kaldı. Vesileyle başta sen olmak üzere; Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şefkatle, sabırla, azimle, aşkla öğreten tüm öğretmenlerimin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Hayatıma değer katan, bilgileriyle ve vicdanlarıyla beni donatan tüm öğretmenlerime tekrar teşekkürlerimi sunuyor, merhum öğretmenlerime de Allah’tan rahmet diliyorum. Varsınız, daima var olacaksınız.
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