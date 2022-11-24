. Sergen Deveci'den kaza sonrası ilk paylaşım!

Karadeniz turnesinde olan, Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten'in rol aldığı 'Baş Belası' oyunu ekibi, dönüş yolunda kaza yapmıştı. Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşanan feci kazada tiyatro emekçileri Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetmişti. Minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.Sergen Deveci, daha sonra ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilmiş, boyun ve omurgasındaki kırıklar nedeniyle ameliyat edilmişti. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından son durumuna ilişkin bilgi paylaştı.'HİSSEDİYORUM, YEMEK YİYORUM VE TEPKİ VERİYORUM'Sergen Deveci, 'Bazı haberlerin önüne geçmek ya da durdurmak için paylaşım yapmak zorundayım. Şu süreçte birlikte yollardan geçtiğimiz arkadaşlarımızı kaybetmenin acısını hissediyorum sadece. Haberlerin aksine gayet iyiyim, hissediyorum, yemek yiyorum ve tepki veriyorum. Gündemi bu şekilde meşgul ederek size zarar vermek istemiyorum' ifadelerini kullandı.'BENİM İÇİN ENDİŞELENMEYİN'31 yaşındaki oyuncu, 'Sevginizi kısacık sürede gayet derinden hissettim. İkinci baharımın geriye kalan kısmında hep buna, bu sevgiye layık olmaya çalışacağım. Kaybettiğimiz canlarımıza, arkadaşlarımıza, dostlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Sağlıklı günlerde görüşmemiz dileklerimle lütfen benim için endişelenmeyin' mesajını yazdı.