. Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz aşkı yeniden mi?
  • USD: 18,60 - 18,64
  • EURO: 19,37 - 19,41
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz aşkı yeniden mi?

Gösteri dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Cem Yılmaz (49) ile Serenay Sarıkaya (30), sürpriz ilişkilerinden sonra yeni aşklara yelken açsa da mutlulukları uzun soluklu olmadı. Önceki gün bir etkinlikte tesadüfen karşılaşan eski sevgililer, Yılmaz'ın “Hayatım” diye seslenmesinin ardından bir anda koyu sohbete daldı. İkili, "Aşk yeniden mi?" haberleri ile yeniden gündem oldu. İşte detaylar...

Ekleme: 24.11.2022 - 20:46 Güncelleme: 24.11.2022 - 20:50 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu Serenay Sarıkaya ile komedyen Cem Yılmaz, yaklaşık bir yıl süren ilişkinin ardından ayrılmıştı. Daha sonra Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açan Sarıkaya, işletmeci işletmeciden de ayrılık kararı almıştı. Genç oyuncu Rüya Demirbulut'ın birlikteliği kısa süren Cem Yılmaz ise son olarak Seda Akman ile görüntülenmiş, 'aşk' sorularını yanıtsız bırakmıştı.

Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz aşkı yeniden mi?

Cem Yılmaz, önceki akşam Zorlu PSM'deki bir tiyatro oyununu izlemeye gitti. Serenay Sarıkaya'da o anlarda geçtiğimiz gün tekrar başlayan Alice Müzikali için sahnedeydi. İkili, oyunların bitimiyle PSM Touch'un after parti etkinliğinde tesadüfen karşılaştı.

Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz aşkı yeniden mi?

CEM'DEN SERENAY'A: HAYATIM!

Arkadaşları ile sohbet eden komedyen, bir ara Serenay Sarıkaya'ya doğru dönerek, “Hayatım” diye seslendi. Güzel oyuncu ise “Hayatım mı?” karşılığını verdi ve gülerek eski sevgilisinin yanına gitti. Koyu bir sohbete dalan ünlü isimler, daha sonra etkinlikten ayrı ayrı ayrıldı.

Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz aşkı yeniden mi?

ŞOKE EDEN SORU!

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya, Etiler'deki evine geldiği sırada basın mensuplarını görüp, aracın camını açtı.

Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz aşkı yeniden mi?

Cem Yılmaz soruları karşısında şoka uğrayan 30 yaşındaki güzel, “Arkadaşlar oyundan geldim, yorgunum” diyerek konuyu geçiştirmeyi tercih etti.

Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz aşkı yeniden mi?

Cem Yılmaz da Levent'de bulunan evinin otoparkına aracı ile girerken sorulara cevap vermek istemedi.

Yunanistan'a kaçarken bataklığa saplandı! FETÖ'cü eski teğmen tutuklandı!
Başkan Erdoğan Pazartesi açıklayacak! Sözleşmeli Personel Düzenlemesi
Rusya Devlet Başkanı Putin açıkladı! 'Evrenin efendileri' her şeyi kontrol ediyor
İstanbul'da suya yüzde 25 zam!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Türkiye'nin operasyonuna gelen eleştirilere sert tepki! 'Türkiye'yi uyarmak ahlaksızlıktır'
Eskişehir'de su zammı kuyruğu... Vatandaşlar yükleme noktalarına akın etti!
Mersin'de sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi
Bakan Nebati'den faiz mesajı
Milli harp sistemlerinde 'KORAL' devrimi! Düşmanın gözünü kör edecek
Kılıçdaroğlu'nun 'Uzmanlık sınavına girmeyin' çağrısı karşılık bulmadı: Adaylar sınava tam katılım sağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Karkamış'ta vatandaşlardan Ümit Özdağ'a büyük tepki
Yerli otomobil TOGG'da seri üretim tam gaz devam ediyor: 227'nci araç banttan indi
Yunanistan'da Doğu Akdeniz paniği! Dendias' bu sözlerle açıkladı: 'Gerisi Türkiye için savaş sebebi'
Teslim olan teröristten dikkat çeken sözler: HDP parayla PKK'ya eleman topluyor
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Yine facia yine İETT! Önce minibüse sonra kafeye çarptı
Bakan Kirişci: Tarım sektörümüz son 19 yılın 15’inde büyüme gösterdi
PKK'ya selam çakan HDP'li Beştaş'ın 'önerge yalanı' ortaya çıktı!
Pençe-Kılıç Hava Harekatı ABD'yi rahatsız etti: Suriye'deki ABD askerlerinin güvenliğini tehdit ediyor
Meteoroloji'den 7 bölgeye sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sağanak ve fırtına şiddetli vuracak!

Meteoroloji'den 7 bölgeye sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sağanak ve fırtına şiddetli vuracak!

Gizemli mağaranın içinde ne var: Sular çekilince ortaya çıktı herkes dibinde ne olduğunu merak ediyor

Gizemli mağaranın içinde ne var: Sular çekilince ortaya çıktı herkes dibinde ne olduğunu merak ediyor

İndirim sırası motorinde: Bu gece yarısı pompaya yansıyacak

İndirim sırası motorinde: Bu gece yarısı pompaya yansıyacak

Üç tiyatrocuya mezar olan minibüsün sürücüsü 'tam kusurlu': İfadesi ortaya çıktı

Üç tiyatrocuya mezar olan minibüsün sürücüsü 'tam kusurlu': İfadesi ortaya çıktı

ABD'de, 30 yıl önce dondurulan embriyolardan ikiz bebekler dünyaya geldi

ABD'de, 30 yıl önce dondurulan embriyolardan ikiz bebekler dünyaya geldi

Doç. Dr. Doğan Kalafat: Daha büyük bir deprem olma olasılığı düşük

Doç. Dr. Doğan Kalafat: Daha büyük bir deprem olma olasılığı düşük