. Pelin Karahan: Başka bir kadın olmak istemem!
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Pelin Karahan: Başka bir kadın olmak istemem!

Pelin Karahan, geçtiğimiz günlerde eşi Bedri Güntay'ın acil şekilde ameliyata alınması nedeniyle sıkıntılı bir süreç geçirdi. Güntay'ın sağlığına kavbumasıyla rahat bir nefes alan oyuncu, marka yüzü olduğu markanın lansmanında kamera karşısına geçti. Karahan, "Mesleğinizde estetiğin yeri olması gerektiğini tasvip edenlerden misiniz?" sorusuna yanıt verdi.

Ekleme: 24.11.2022 - 09:17 Güncelleme: 24.11.2022 - 09:18 / Editör: Ozge Selin
Pelin Karahan, önceki gün marka yüzü oldugu markanın lansmanı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Ünlü oyuncu, "Eşinizin rahatsızlığı nasıl?" sorusu üzerine "Aslında bu organizasyonu daha önce yapacaktık ama eşimin ani rahatsızlığı oldu. Şu an çok iyi. Şükür atlattı, ileride bir operasyon daha geçirecek. Bilmediğimiz bir şey pıhtı konusu, sonuçları çok kötü olabilir. Bu konuda bilinçlenmek lazım. Vakit çok önemli. Allah korusun daha farklı bir sonuç olabilirdi. Biz şanslıydık" dedi.

"KİÇ GÖRMEDİĞİNİZ ROLLERDE GÖRECEKSİNİZ"

Yeni projesi hakkında konuşan Karahan, "Beni şimdiye kadar hiç görmediğiniz rollerde göreceksiniz, tamamen farklı olacak. Biz kadınları daha çok ağlayan, üzülen rollerde görüyorsunuz. Onlardan tamamen farklı. Bir bölümde birden fazla kadın olma halim var. Ben senaryoyu okurken çok keyif aldım" ifadelerini kullandı.

"HERKES PARTNERİNİN İYİ OLMASINI İSTER"

"Erkekler partnerlerini seçebiliyor. Kadın oyuncular partnerlerini seçebiliyor mu?" sorusu yöneltilen Karahan, “Herkes partnerinin iyi olmasını ya da iyi anlaşabilmesi için piyasada disiplin çalışan birisinin olmasını ister. Beni sorduklarında da böyle isterim. Set işi, ekip işi. Çok keyifli olması lazım, çünkü sette 7/24 berabersiniz" açıklamasını yaptı.

"OYA BAŞAR SÖYLÜYORSA BİR BİLDİĞİ VARDIR"

Güzel oyuncuya, usta sanatçı Oya Başar'ın, "Güzeller var, oyuncular var. Dizilerde genelde sağlam bir tiyatro kadrosu altyapısı ayarlanıyor, sonrasında üstüne güzelleri koyuyorlar" şeklindeki sözleri hatırlatıldı. Karahan, "Öyle olan projeler de, olmayan projeler de var. Ben en güzel şekilde durmak isterim ekranda ama iyi oynamak isterim. Hepsi bir arada olursa daha keyifli ama proje ne istiyor ona bakmak lazım. Oya abla söylüyorsa bir bildiği vardır. Yıllardır bu işin içinde kendisi. Takipçisi çok olana başrol veriyorlar. Bu da doğru bir şey değil. 'Kavak Yelleri' zamanında sosyal medya yoktu, biz çalışarak geldik buralara. O zaman sosyal medya olsa çok çok başka olurdu.

"BU ÇOCUK KİMİN O ZAMAN?"

Pelin Karahan, "Mesleğinizde estetiğin yeri olması gerektiğini tasvip edenlerden misiniz?" sorusunu da şöyle cevapladı:

Ufak dokunuşlar güzel ve keyifli. Bambaşka kadın olmayı istemem, oyunculara da yakıştıramıyorum. Bakın çok estetikli kadınlara, çocukları kendilerine benzemiyor. Yani haksız mıyım? Bakıyorsunuz çocuk bambaşka, bu çocuk kimin çocuğu o zaman? Her kadın güzel yaşlanmak ister. Ama başka bir kadın olmak çok doğru gelmiyor. Benim minik botokslarım var. Alnım kırışmasın diye çok minik yapıyorum. İleride böyle bir şeye ihtiyacım kalmaz uamrım, Allah korusun inşallah gerektirmesin. Ben ben gibi olayım başka birisi gibi olmayayım.
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