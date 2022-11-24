. Halil Sezai'ye 4 ay 25 gün hapis cezası!
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Halil Sezai'ye 4 ay 25 gün hapis cezası!

Halil Sezai Paracıkoğlu'nun, Tuzla'da sahne aldığı mekanda komşusu Hüseyin Meriç'e yönelik söylediği "Tam dövemedim, hak etti" sözleri nedeniyle yargılandığı davada karar çıktı. Şarkıcı, ilk duruşmada 'Hakaret' suçundan hapis cezasına çarptırıldı. Halil Sezai, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Aslında çok fazla şey söylemek isterim ama bana yasak var, söyleyemiyorum" dedi.

Ekleme: 24.11.2022 - 20:51 Güncelleme: 24.11.2022 - 20:53 / Editör: Ozge Selin
Anadolu 33. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Halil Sezai Paracıkoğlu ve Hüseyin Meriç katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Halil Sezai, savunmasında, 'Olay tarihinde bir konserim vardı. Konsere başlamadan önce gelen dinleyicilerimle kısa bir konuşma yaparım. O gün de dinleyicilerimle konuşma yaptım. Müşteki ile aramızda önceki bir olaydan kaynaklı husumet bulunmaktadır. Aramızdaki olay yargı aşamasına taşınmıştı. Bu olaydan bahsederken dinleyicilerimden biri 'Boş ver abi' dedi. Ben de dinleyicime cevap verdim (Tam dövemedim, hak etti). Amacım hakaret etmek değildi. Suçsuzum, beraatimi talep ederim' dedi.

Halil Sezai'ye 4 ay 25 gün hapis cezası!

'BU OLAY ÖNCESİNDE DE EYLEMLERİ OLDU'

Duruşmada söz verilen Hüseyin Meriç, 'Sanığın bu olay öncesinde de bana yönelik sosyal medya üzerinden bazı eylemleri oldu. Ben bu olayı çevremden duydum. Sanıktan şikâyetçiyim' şeklinde konuştu.

Kararını açıklayan mahkeme, Halil Sezai hakkında 'Hakaret' suçundan 4 ay 25 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Halil Sezai'ye 4 ay 25 gün hapis cezası!

'BİZ BU DURUMLARA ALIŞTIK'

Duruşma sonrasında açıklama yapan Halil Sezai, 'Bir sene önce konserde bir konuşmamdan dolayı 'hakaret' davası açıldı. Biz bu durumlara alıştık. Çünkü bir şiir yazıyorum, 'Beni tehdit etti'. Klip çekiyorum 'Beni öldürmeye teşebbüs etti'. Bir şarkı sözü paylaşıyorum, dava oluyor. Gelip gidiyoruz işte. Aslında çok fazla şey söylemek isterim ama bana yasak var, söyleyemiyorum. Araştırmanızı öneririm. Bu insan kimdir. Normal şartlarda basit alelade bir komşu olarak bahsedilen bu İranlı iş adamının kimlerle çalıştığı, aile hayatını, nasıl bir insan olduğu, aslında ne kadar yansıtıldığı, tam tersi bir insan olduğunu araştırın lütfen. Ben zamanı geldiğinde açıklayacağım zaten' şeklinde konuştu.

Halil Sezai'ye 4 ay 25 gün hapis cezası!

İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Halil Sezai'nin darp ettiği komşusu Hüseyin Meriç'e yönelik söylediği sözler nedeniyle 'Alenen hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
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