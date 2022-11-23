Türker İnanoğlu'ndan güzel haber

Arka Sokaklar dizisinin yapımcısı Türker İnanoğlu geçtiğimiz haftalarda kalça kırığı ve solunum rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hakkında sık sık haberler çıkan Türker İnanoğlu cephesinden güzel haber geldi. Ünlü yapımcının taburcu olduğu öğrenildi.

Yeşilçam'da "Bay Sinema" lakabı ile anılan ünlü yapımcı Türker İnanoğlu, yaşadığı solunum rahatsızlığı ve kalça kırığı nedeniyle iki hafta önce apar topar hastaneye kaldırıldı. Hayranlarını korkutan Türker İnanoğlu'nun daha önce bel fıtığı ameliyatı olduğu ve evde düşmesi nedeniyle kalçasında kırık meydana gelmişti.





2019 yılında akciğerlerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle kan hastalığı tedavisi gören İnanoğlu, bu nedenle solunum rahatsızlığı da yaşıyordu. Türker İnanoğlu'nun ameliyat olup, olamayacağına kan hastalığının seyrine göre karar verilecekti.



TÜRKER İNANOĞLU TABURCU EDİLDİ



Yaşananların ardından ünlü yapımcıdan güzel haber geldi. İnanoğlu'nun taburcu edildiği öğrenildi.