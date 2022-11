Sinan Akçıl: Yine her an evlenebilirim!

Sinan Akçıl, önceki gün "Özgür Aras’la Baş Başa" programına konuk oldu. İki defa oyuncu Burcu Kıratlı’yla boşanan ve 'Survivor 2021' yarışması ile adını geniş kitlelere duyuran Aleyna Kalaycıoğlu’yla yeni bir aşka yelken açan ünlü müzisyen, özel hayatına dair çarpıcı açılamalarda bulunurken, üçüncü kez nikâh masasına oturma ihtimalini değerlendirdi.

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, Ocak 2019'da Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da nikâh masasına oturmuştu. Dokuz ay evli kalan çift, ani bir kararla boşanmıştı. Birbirlerinden uzak kalmaya dayanamayan ikili, yeniden bir araya gelmiş ve Şubat 2021'de ikinci kez nikâh masasına oturmuştu. Ancak bu birliktelik de uzun sürmemiş ve ünlü çift 11 Mayıs 2022 tarihinde boşanmıştı. Akçıl, birlikte single çıkardığı Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşamaya başladığını duyurmuştu.



'HER KAHRAMANIN KALBİNİ DOLDURAN PRENSES VARDIR'



geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının aşk sorularını yanıtlayan 40 yaşındaki şarkıcı, 'Ben artık 'Hayatımda birisi var mı?' sorusuna cevap vermek istemiyorum. Nazar değdiğinde inanıyorum ama şunu söyleyebilirim, her kahramanın kalbini dolduran bir prenses vardır” sözleriyle, kalbinin dolu olduğunu vurgulamıştı.



'EVLİLİK BEYNİMDEKİ BENDE ÖZGÜRLÜĞÜ ÖLDÜRDÜ!'



'Özgür Aras'la Baş Başa' programına katılan Akçıl, aşkın tarifi şu sözlerle yaptı:



'Aşk kesinlikle hem ne istediğini çok iyi bilmek hem de ne istediğini bilmemem benim için. Evlilik benim beynimdeki özgürlüğü öldürdü. Bu yanlış anlaşılmasın başka bir kadınla flört etmek anlamında değil. Sadece o baskı insanı, diken üzerinde yürüyormuşum baskısı. O beni iki arada bir derede bıraktı. 'Daha zamanı değil miydi?' dediğim zamanlar oldu. Evlilik bende travma yaratmadı. Yine her an evlenebilirim, hiç öyle bir korkum yok.'



'ARABAMI SATTIM TOGG ALACAĞIM'



Ünlü müzisyen, 'Çok para harcarım, güzel yaşamaya para harcıyorum. Yemek içmek anlamsız alışverişler. Arabamı da sattım, şu an kiralık bir araba kullanıyorum. TOGG'u bekliyorum, bir tane, hatta belki iki tane alcağım. Ben bir boğa burcuyum hayatı güzel yaşamayı seviyorum' dedi.



'FERHAT GÖÇER'E ŞU ANDA ÖFKEM YOK'



Sinan Akçıl, 'Asla şarkımı okuyamaz dediğim bir isim vardı, Ferhat Göçer. Düğündeki boşboğazlılıktan dolayı ona çok kızdım.. Ama şu anda ona karşı da bir öfkem yok. Kindar bir çocuk değilim, sonuçta benden büyük biri, o yüzden de saygısızlık yapmak istemiyorum. Birlikte çalışmak isteyip, çalışamadığım içimde ukte kalan isimler ise Ahmet Kaya ve Müslüm Gürses. 'Kıymetlim' şarkısını aslında Ahmet Kaya için düşünmüştüm. 'Anlayamazsın' şarkısını Müslüm Gürses'e çok yakıştırırdım mesela' ifadelerini kullandı.