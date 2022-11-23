. Melek Mosso ile annesi Hatice Mosso aynı sahnede...
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Melek Mosso ile annesi Hatice Mosso aynı sahnede...

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser veren Melek Mosso, sahneye annesi Hatice Mosso'yu davet etti. Annesiyle birlikte türkü söyleyen şarkıcı, o anları sosyal medya hesabından takipççileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Ekleme: 23.11.2022 - 21:18 Güncelleme: 23.11.2022 - 21:21 / Editör: Ozge Selin
Müzikseverlerle Harbiye Açıkhava'da buluşan Melek Mosso, annesini sahneye davet edip, sürpriz yaptı. Ünlü şarkıcı, Hatice Mosso ile birlikte 'Mevlam Birçok Dert Vermiş' türküsünü söyledi. Anne kızın performansı büyük beğeni topladı.

Melek Mosso ile annesi Hatice Mosso aynı sahnede...

'HAYALLERİMİ VE HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİM'

Annesiyle türkü söylediği anın görüntülerini 700 binden fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Melek Mosso, şu mesajı yazdı:

Melek Mosso ile annesi Hatice Mosso aynı sahnede...

Hem kendi hayallerimi, hem onun hayallerini gerçekleştirdim. Dünyanın en güzel duygularından biri annemin yüzünü güldürebilmekmiş meğer. Duaların, sevgin, varlığın hiç eksik olmasın hayatımdan. Seni çok seviyorum anneciğim.

Melek Mosso ile annesi Hatice Mosso aynı sahnede...

'BENİM YAPAMADIĞIMI KIZIM YAPTI'

Hatice Mosso, alkış alan türkü performansı sonrası 'Ellerim buz kesti heyecandan. Çok heyecanlıyım, seninle gurur duyuyorum kızım. Benim yapamadığımı kızım yaptı' dedi.

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