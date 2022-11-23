. Hadise bavuluyla geziyor!
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Hadise bavuluyla geziyor!

Hadise, iş insanı Mehmet Dinçlerler ile tek celsede biten beş aylık evliliğinin ardından gündemden düşmüyor. "1.5 yıldır bir grup tarafından taciz ediliyorum, tehdit ediliyorum" açıklamasıyla hakkında ortaya atılan iddialara sert çıkan popçu, son olarak önceki gün Etiler'de menajeriyle görüntülendi. Yardımcısıyla aracına bavul yollayan ve şapkasıyla yüzünü kamufle etmeye çalışan Hadise, basın mensuplarına tepki gösterdi.

Ekleme: 23.11.2022 - 21:22 Güncelleme: 23.11.2022 - 21:25 / Editör: Ozge Selin
Göz doktoruna muayene olmak için geçtiğimiz hafta Nişantaşı'na gelen Hadise Açıkkgöz, çıkışta ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. 'Geçmiş olsun, ciddi bir durum var mı?' sorusu üzerine 37 yaşındaki popçu, 'Gözümde minik bir problem vardı, onun için geldim. Şu an için bir sorun yok' ifadelerini kullanmıştı.

'40 MİLYON TL'LİK EV!

Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra birlikte oturdukları Riva'daki evinden taşınan Hadise'nin, geçtiğimiz günlerde 40 milyon TL'ye Yeniköy'de ev satın aldığı ortaya çıkmıştı. Muhabirlerin bu haberi hatırlatarak 'Hayırlı olsun' dileklerinda bulunması üzerine şarkıcı, gülerek 'Kolay gelsin arkadaşlar' demekle yetinmişti.

Hadise bavuluyla geziyor!

KORUMASI DİKKAT ÇEKTİ

Hadise, kısa açıklamasının ardından koruması eşliğinde Nişantaşı'nda bulunan aracına binmişti.

Hadise bavuluyla geziyor!

BAVULUNU ARACA GÖNDERDİ

Hadise, önceki akşam ise menajeri Haluk Şentürk'ün Etiler'deki ofisinden çıkarken görüntülendi. Yardımcısıyla aracına mini bavulunu yollayan şarkıcı, şapkasıyla yüzünü kamufle etmeye çalıştı.

Hadise bavuluyla geziyor!

'SÖYLEMEDİĞİM ŞEYLERİ YAZIYORSUNUZ'

Makyajsız olduğu gözlenen Hadise, kendisine yöneltilen sorular karşısında, “Sizinle konuşmuyorum” dedi. Ünlü şarkıcı, “Söylemediğim şeyleri söylemiş gibi yazıyorsunuz, o yüzden bundan sonra konuşmayacağım” sözleriyle sitem etti.

Hadise bavuluyla geziyor!

'ÖZEL HAYATIMA TECAVÜZ EDİLİYOR'

Ünlüler dünyasında son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise, Mehmet Dinçerler ile evliliği süresinde ve boşanma sonrası ortaya atılan iddialara karşı sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hakkında bel altı yorum yapılan programlara tepki gösterirken, 'Magazin dediğiniz şey insanları tehdit etmek değildir' ifadelerini kullandı.

Bu mesajım tehdit ve taciz edilen tüm kadınlara; susmayın. ben de susmuyorum ve asla susmayacağım. Bana Roberto Carlos bacaklı diyenler oldu, obez diyenler oldu ve daha neler söylendi ama ben hep sustum. Asla polemiğe girmedim. Ben 1.5 senedir bir grup tarafından taciz ediliyorum, tehdit ediliyorum. Bu insanlara göre kaç kere hamile kaldım, kaç kere kürtaj yaptırdım. Göz doktorundan çıkarken bana 'Yine kürtaj yaptırmıştır' dedi bu grup. Bu insanlara göre metres oldum, bu insanlara göre bel altı ne geliyorsa aklınıza çoğuna maruz kaldım. Özel hayatıma resmen tecavüz ediyor bu insanlar. Şantaj, tehdit… Ben Hadise'yim diye rahatlıkla bunu yapabileceklerini mi düşünüyorlar? Ben artık burdan tüm kadınlara, adalet bakanımıza, adalet sistemimize sesleniyorum. Bu yapılan şantaj, tehdit resmen özel hayatıma tecavüz! Siz kimsiniz? Allah mısınız? Bu dünyada kimseye verecek hesabım yok!
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