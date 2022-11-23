. Evlilikleri beş dakikada bitti!
  • USD: 18,61 - 18,64
  • EURO: 19,21 - 19,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Evlilikleri beş dakikada bitti!

Oyunculuktan şarkıcılığa geçiş yapan Merve Boluğur, 2 Ekim’de DJ Mert Aydın ile nikâh masasına oturmuştu. Evliliğini göz önünde yaşayan Boluğur, ekim ayının ilk günlerinde boşanma kararı alarak, ailesinin evine dönmüştü. Çift, bugün Beykoz Adliyesi'nde gerçekleşen dava ile 44 günlük evliliklerini beş dakika süren davayla sonlandırdı.

Ekleme: 23.11.2022 - 21:14 Güncelleme: 23.11.2022 - 21:15 / Editör: Ozge Selin
Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın’ın mutluluğu çok kısa sürdü. Sürpriz şekilde dünyaevine girdiği Aydın ile 44 gün sonra görülen boşanma davasına babasıyla beraber katılan Boluğur, Beykoz Adliyesi çıkışı basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı.

Evlilikleri beş dakikada bitti!

"YANIMDA BABAM VAR! SORU SORMAYIN"

Ayrılığı sosyal medya hesabından “Olmadı teşekkürler, hayat bu. Mert’e de mutluluklar, güzel günlerimiz için teşekkürler” mesajıyla duyuran ünlü oyuncu, beş dakikada sonuçlanan boşanma davası sonrası "Yanımda babam var. Lütfen soru sormayın, rahatsız kendisi” diyerek, soruları geçiştirdi.

Evlilikleri beş dakikada bitti!

"MERVE'YE HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Eşinin eşinin ardından avukatı ile beraber adliyeden çıkan Merve Aydın, "Olmadı, yürütemedik. Merve’ye her şey için çok teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.

Düzce'de eğitim öğretime yarın da ara verildi!
FTX soruşturmasında şirket sorumlularının mal varlıklarına el konuldu
Küba Devlet Başkanı Ankara'da...
Bakan Soylu deprem bölgesindeki incelemeleri sonrası konuştu! 'Milletimizden hiçbir şeyi eksik bırakmayız'
Bakan Koca Düzce depremiyle ilgili son durumu aktardı! 'Altı kentte 93 yaralı var'
Pençe-Kılıç Harekatı'na 'işgal' diyen HDP'li Meral Danış Beştaş teröristlere selam gönderdi!
İstanbul’un 25 ilçesinin 2023 yılı bütçesi belli oldu! Zirvede Esenyurt var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tokat'ta hastaya kötü muamelede bulunan 2 sağlık personelinden biri 3 yıl süreyle meslekten men edildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı! Düzce'de vergi ödeme süreleri bir ay ertelendi!
Murat Kurum: 5 binamız ağır hasarlı
Rusya yine Kiev’i vurdu
Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki: Vahim bir çelişki...
PKK için eylem yapmak isteyen HDP'liler, Suruç'a sokulmadı
Tunç Soyer, Tarkan konseri için ne kadar ücret ödendiğini hala açıklamadı
İBB’den suya 12’nci zam talebi
Depremzede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür edince Halk TV yayını kesti
Mehmetçik, teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor
Edirne'de mahalleyi su bastı, muhtar CHP'li belediyeye böyle isyan etti
Ticaret Bakanı Muş'tan 'zincir market' açıklaması
Milli Muharip Uçak son montaj hattında!
Meteoroloji'den 7 bölgeye sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sağanak ve fırtına şiddetli vuracak!

Meteoroloji'den 7 bölgeye sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sağanak ve fırtına şiddetli vuracak!

Gizemli mağaranın içinde ne var: Sular çekilince ortaya çıktı herkes dibinde ne olduğunu merak ediyor

Gizemli mağaranın içinde ne var: Sular çekilince ortaya çıktı herkes dibinde ne olduğunu merak ediyor

İndirim sırası motorinde: Bu gece yarısı pompaya yansıyacak

İndirim sırası motorinde: Bu gece yarısı pompaya yansıyacak

Üç tiyatrocuya mezar olan minibüsün sürücüsü 'tam kusurlu': İfadesi ortaya çıktı

Üç tiyatrocuya mezar olan minibüsün sürücüsü 'tam kusurlu': İfadesi ortaya çıktı

ABD'de, 30 yıl önce dondurulan embriyolardan ikiz bebekler dünyaya geldi

ABD'de, 30 yıl önce dondurulan embriyolardan ikiz bebekler dünyaya geldi

Doç. Dr. Doğan Kalafat: Daha büyük bir deprem olma olasılığı düşük

Doç. Dr. Doğan Kalafat: Daha büyük bir deprem olma olasılığı düşük