. Evlilikleri beş dakikada bitti!

Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın’ın mutluluğu çok kısa sürdü. Sürpriz şekilde dünyaevine girdiği Aydın ile 44 gün sonra görülen boşanma davasına babasıyla beraber katılan Boluğur, Beykoz Adliyesi çıkışı basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı."YANIMDA BABAM VAR! SORU SORMAYIN"Ayrılığı sosyal medya hesabından “Olmadı teşekkürler, hayat bu. Mert’e de mutluluklar, güzel günlerimiz için teşekkürler” mesajıyla duyuran ünlü oyuncu, beş dakikada sonuçlanan boşanma davası sonrası "Yanımda babam var. Lütfen soru sormayın, rahatsız kendisi” diyerek, soruları geçiştirdi."MERVE'YE HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"Eşinin eşinin ardından avukatı ile beraber adliyeden çıkan Merve Aydın, "Olmadı, yürütemedik. Merve’ye her şey için çok teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.