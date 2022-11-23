Emine Ün ve Emre Kınay'ın kızı Duru 18 oldu...
Oyuncu Emine Ün ile meslektaşı Emre Kınay, 2013 yılında nikâh masasına oturmuş, bir sene sonra anne ve baba olma mutluluğu yaşamalarına rağmen 2019'da evliliklerini sonlandırmıştı. İkilinin 23 Kasım 2004 doğumlu kızları Duru Kınay, 18 yaşına bastı. Eski eşler, Duru'nun yaş gününde Instagram hesaplarından duygusal paylaşımlara imza attılar.
Emine Ün, kızı Duru'nun yeni yaşını sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla kutladı: Benim çiçeğimm, hayatımın anlamı, iyikim. Varlığına şükrettiğim. Benim güzel kızım seni çok seviyorum. Kalbinden geçen en güzel dileklerinin gerçek olduğu harika yaşların olsun. Hep sağlıkla hep neşeli bir ömür diliyorum. İyi ki doğdun.
"NEFES ALMA SEBEBİM"
Emre Kınay ise "Benim küçük kızım büyüdü, bugün 18 yaşında. Nefes alma sebebim. Mücadelemin kaynağı. Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep. Seni çok seviyorum aşkım kızım. Doğum günün kutlu olsun her şeyim" mesajını yazdı.
"NEFES ALMA SEBEBİM"
Emre Kınay ise "Benim küçük kızım büyüdü, bugün 18 yaşında. Nefes alma sebebim. Mücadelemin kaynağı. Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep. Seni çok seviyorum aşkım kızım. Doğum günün kutlu olsun her şeyim" mesajını yazdı.