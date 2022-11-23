. Emine Ün ve Emre Kınay'ın kızı Duru 18 oldu...

Emine Ün, kızı Duru'nun yeni yaşını sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla kutladı: Benim çiçeğimm, hayatımın anlamı, iyikim. Varlığına şükrettiğim. Benim güzel kızım seni çok seviyorum. Kalbinden geçen en güzel dileklerinin gerçek olduğu harika yaşların olsun. Hep sağlıkla hep neşeli bir ömür diliyorum. İyi ki doğdun."NEFES ALMA SEBEBİM"Emre Kınay ise "Benim küçük kızım büyüdü, bugün 18 yaşında. Nefes alma sebebim. Mücadelemin kaynağı. Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep. Seni çok seviyorum aşkım kızım. Doğum günün kutlu olsun her şeyim" mesajını yazdı.