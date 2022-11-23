Ceyhun Fersoy taburcu edildi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde tıra arkadan çarpan tiyatro ekibini taşıyan minibüste yaralanan oyuncu Ceyhun Fersoy’dan yeni haber geldi.

Amasya-Çorum karayolu üzerinde tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs, tıra çarptı.



Can pazarının yaşandığı kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Taburcu oldu

Ceyhun Fersoy, Amasya Sabuncuoğlu Şerafettin Hastanesi’nde tamamlanan tedavisi sonrası, dün akşam saatlerinde taburcu edildi. Fersoy, kentten ayrılarak İstanbul’a gitmek için uçakla yola çıktı.



Kazadan yaralı kurtulan Burak Gülçebi’nin, aynı hastane servisinde tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.