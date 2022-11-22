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Beyaz Gazete
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Wilma Elles'den dikkat çeken açıklama

İşleri yüzünden sürekli İstanbul'a gelen Alman oyuncu Wilma Elles, yeniden Türkiye'de yaşamak istediğini

Ekleme: 22.11.2022 - 09:42 Güncelleme: 22.11.2022 - 09:43 / Editör: Ozge Selin
Bir dönemin reyting rekorları kıran ‘Öyle Bir Geçer Zaman ki’ dizisindeki ‘Caroline’ rolüyle şöhreti yakalayan Alman oyuncu Wilma Elles son dönemde Amerika- Almanya- Türkiye arasında yaşıyordu.

"Türkiye'de yaşamak istiyorum"
Elles "Tekrar Türkiye’de yaşamak istiyorum. Çevrem, arkadaşlarım, aşkım hepsi burada" dedi.

Kısa bir süre sonra da bir süredir birlikte olduğu Avukat Mehmet Şah Çelik ile verdikleri pozu Instagram hesabından paylaşıp ilişkisini ilan etmişti.

Elles'in eski eşi Kerem Göğüs'ten iki çocuğu var.
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