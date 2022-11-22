. Tolga Güleryüz'ün eski eşinden duygulandıran paylaşım!

Çorum'da 'Baş Belası' adlı tiyatro oyununu sahnelemelerinin ardından Samsun'a doğru hareket eden oyuncuları taşıyan Aykut B. yönetimindeki minibüs, önünde seyreden Hacı Ahmet K. kontrolündeki TIR'a arkadan çarptı. Minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş kaza yerinde hayatını kaybetti.Ekibi taşıyan minibüsün süratli olduğu ve şoförün önündeki kamyonu geç fark ettiği iddia edildi. Minibüsün sürücüsü Aykut B. tutuklandı.OYUNCULARIN SAĞLIK DURUMLARISürücü ile minibüste yaralanan Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek de ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Melis İşiten, Filiz Özbek ve Aykut B. tedavilerinin ardından taburcu olurken, Uğur Şalvarcıoğlu ve Özgür Ayaz ise Samsun OMÜ Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikeleri bulunmayan Ceyhun Fersoy ve Burak Gülçebi'nin tedavileri Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefedddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.Yoğun bakımdaki takibi sonrası tedavisine İstanbul'da devam edilmesine karar verilen Sergen Deveci için Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak devreye girdi. Deveci, Amasya Merzifon Havalimanı'ndan kalkan ambulans uçakla İstanbul Özel Florance Nightingale Hastanesi'ne sevk edildi.'BEN SENİ AFFETTİM, AFFET BENİ'Korkunç kazada ölen Güleryüz, oyuncu Zeynep Gülmez'in eski eşi çıktı. Bu zamana kadar birçok projede yer alan Gülmez, 2015-2017 yılları arasında Tolga Güleryüz ile evli kalmıştı. Eski eşinin acı haberini alan Zeynep Gülmez, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Güleryüz'e veda etti.Yaşadığı acıyı paylaşan oyuncu, 'Kabullenmek çok zor, acıyı yazmak... Kelimeler anlamsız gelir, boş... Ben seni affettim, affet beni' dedi.