. Nur Tuğba Namlı üçüncü kez anne oldu!

Kanal D'de; hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelen, fark yaratan haberleri ile gündemin nabzını tutan, sunuculuğunu Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı Neler Oluyor Hayatta programı, Namlı’nın doğum iznine ayrılması sebebiyle 7 Kasım’dan itibaren Hakan Ural ve Hilal Özdemir Babacan’ın sunumuyla ekrana geliyor."DUYDUK DUYMADIK KALMASIN"2015 yılında iş insanı Mustafa Namlı ile dünyaevine giren Nur Tuğba Namlı, üçüncü kez anne olma mutluluğu yaşadı. Hakan Ural, müjdeli haberi Instagram hesabından paylaştı.Dünya güzeli, altın kalpli iş arkadaşım, dostum, hanımefendi sanatçımız Nur Tuğba Namlı an itibarı ile üçüncü evladını sağlıkla dünyaya getirmiştir. Duyduk duymadık kalmasın. Allah sağlıkla, huzurla, mutlulukla büyütmeyi nasip etsin. Ailesine vatanına milletine hayırlı evlat olsun inşallah."ÇALIŞAN ANNE OLMAK ÇOK KEYİFLİ"Geçtiğimiz ay Milliyet Cadde'den Sercan Kısmet'e röportaj veren ünlü sunucu, "Üçüncü bebeğinize hamilesiniz. Bu süreçte ekranda olmak sizi zorlamıyor mu?" sorusuna şu yanıtı vermişti:Bu süreçte ekranda olmak beni daha da mutlu ediyor. Ben çalışarak daha mutlu olan bir insanım. Çalışarak daha iyi bir eş, daha iyi bir anne ve daha iyi bir Nur Tuğba oluyorum. Çalışmayı çok seviyorum çünkü hem evin hem çocukların düzenini daha kolay sağlıyorum. Çalışmak beni besliyor. Ben de etrafımı daha çok besleyebiliyorum böyle bir döngü içindeyim. Çocuklarımın bu sene ikisi de okula başladı. Arden ilkokul bire başladı. Eliz de ilk kez okula gidiyor. Okula başladıkları günlerinde yanında olamadım. İkisi de çalıştığımı, işe severek gittiğimi bildiği için anlayışla karşılıyorlar. Eşimin ve annemin desteğiyle bu konuyu daha rahat yürütebiliyorum. Çalışan anne olmak gerçekten çok keyifli; günü çok daha rahat organize edebiliyorsunuz, daha sistemli ilerliyorsunuz, zamanınızın kıymetini anlıyorsunuz. Siz zamanın kıymetini anladığınız için çocuklarınız da onun bilincine vararak uyuyorlar ve birbirimizi idare ediyoruz.